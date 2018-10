M5S | si chiude Italia 5 stelle Di Maio | spiegheremo la manovra all' Ue

Pd - Zingaretti prova a chiudere la stagione Renzi : “Basta con l’egocrazia. Bisogna incalzare il M5S per dividerlo” : “Basta con l’egocrazia”. E sul M5s: “Bisogna incalzarli per dividerli, c’è una massa sterminata di popolo che attende segnali”. Nicola Zingaretti chiude i lavori della sua Piazza Grande di Roma con un discorso di quasi due ore, in cui non nomina mai Matteo Renzi, ma prova a stendere un velo sul passato, intendendo come “chiusa quella stagione” in cui “ci siamo nascosti dietro la forza anche straordinaria di un leader”. Una critica ...