Lunedì 22 stop agli straordinari dei medici ospedalieri

Il Nord spegne i vecchi diesel. Lunedì stop a 1 - 1 milioni di auto : Lombardia, Piemonte e Veneto fermano gli Euro 3, Emilia Romagna gli euro 4. In un solo giorno il numero di veicoli soggetti a fermo passa da 1,7 a 2,8 milioni per cercare di ridurre le polveri sottili nella Pianura Padana, una delle regioni più inquinate d’Europa...

Salute - il pediatra : “Sì ai negozi chiusi di domenica e stop ai compiti per Lunedì” : “Sì ai negozi chiusi la domenica, ma anche niente compiti a casa per il fine settimana. La famiglia, che ha la priorità di stare insieme, libera anche dall”obbligo’ scolastico avrà più tempo per vivere intensamente i rapporti familiari, con un vantaggio anche educativo e formativo”. A dichiararlo all’AdnKronos Salute è il pediatra Italo Farnetani, professore ordinario alla Libera università degli Studi di scienze ...