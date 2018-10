Lucano ospite di Fazio | la Lega si oppone ma la Rai conferma l’intervista

Blastingnews

(Di domenica 21 ottobre 2018) Domenico, detto Mimmo, sara'di Fabionell’edizione domenicale del programma che tempo che fa. Nonostante le vibranti proteste dei parlamentari leghisti presenti in commissione di Vigilanza Rai, infatti, i vertici di viale Mazzini, dopo una attenta valutazionele, hanno deciso dire l’intervista al sindaco ‘sospeso’ di Riace, che andra' dunque regolarmente in onda domenica 21 ottobre su Rai 1. Laritiene che la televisione pubblica non debba “divulgare modelli distorti” come quello rappresentato da, arrestato per presunte irregolarita' nella gestione dei fondi destinati ai migranti. Secondo Davide Faraone del Pd, invece, se si dovesse negare visibilita' al ‘criminale’in Rai, stessa cosa andrebbe fatta con Matteo Salvini e i suoi, sospettati di aver fatto sparire 49 milioni di euro di fondi pubblici destinati al partito. Mimmo ...