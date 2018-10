askanews

: Oggi su Rep: ???? Mimmo Lucano: “L’odio contro Riace la sta rendendo più viva, i fondi privati ci salveranno” - repubblica : Oggi su Rep: ???? Mimmo Lucano: “L’odio contro Riace la sta rendendo più viva, i fondi privati ci salveranno” - OlivierAdelys : RT @repubblica: Oggi su Rep: ???? Mimmo Lucano: “L’odio contro Riace la sta rendendo più viva, i fondi privati ci salveranno” - LaBlera : Mimmo Lucano: “L’odio contro Riace la sta rendendo più viva, i fondi privati ci salveranno” | Rep -

(Di domenica 21 ottobre 2018) Roma, 21 ott., askanews, - 'Ti dico una cosa che non devi fraintendere. Ricordi padre Puglisi, il prete santo? Quando a Palermo i mafiosi l'hanno ucciso in realtà gli hanno dato la vita'. Perchè 'non ...