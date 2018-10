Lucano fa la predica da Fazio | Pure i nazisti seguivano leggi

ilgiornale

(Di domenica 21 ottobre 2018) La tanto discussa e contestata intervista a Domenico, ex sindaco di Riace, per mano di Fabioè arrivata.Il giornalista, prima di far entrare l'ex sindaco accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina a Che tempo che fa, si è preparato una bella (e buona) premessa. E sottolineiamo che da adesso fino alla fine, il conduttore preciserà ogni volta che interagirà conche è "il sindaco di Riace momentaneamente sospeso". Momentaneamente sospeso. Parte la premessa. "Sono 16 anni che va in onda questo programma - dice Fabio-. La trasmissione ha il compito di raccontare il nostro Paese e penso che sia doveroso ospitare tutti. La televisione, in particolare quella pubblica non può escludere, deve includere, poi ognuno si farà la sua opinione. Abbiamo più volte invitato i rappresentanti del governo, qualora decidessero di venire saranno i benvenuti".Pubblicità ...