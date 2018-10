Luca Guadagnin canta per la figlia morta | Belen scoppia a piangere

Luca Guadagnino sulle orme di Bob Dylan : curerà la regia del film tratto da Blood on the Tracks : Non solo Suspiria. Archiviata la direzione del remake del mitico horror di Dario Argento, prossimamente, il regista Luca Guadagnino potrebbe dedicarsi a riportare in vita un altro capolavoro della ...

Bob Dylan - Luca Guadagnino filmerà l’album Blood on the Tracks : già pronto il copione : Blood on the Tracks di Bob Dylan diventerà il primo album della storia a ricevere una trasposizione cinematografica. Durante un’intervista rilasciata al New Yorker, infatti, il regista palermitano Luca Guadagnino ha dichiarato di essere al lavoro su un adattamento per il grande schermo di uno tra i più celebri dischi del cantautore Premio Nobel per la Letteratura. A pochi mesi dall’uscita nelle sale, prevista per il prossimo gennaio, di ...

Asia Argento querelata da Luca Guadagnino. Non aveva apprezzato il remake di Suspiria e lo aveva insultato su Twitter : Altri guai si profilano all'orizzonte per Asia Argento. Stavolta a finire nella bufera è un tweet che l'attrice rivolse al regista Luca Guadagnino nel 2016, evidentemente non soddisfatta dal remake del film di suo padre Dario, "Suspiria", girato proprio da Guadagnino."Guadagnino è un subdolo fi..o di p...a", aveva scritto l'attrice sul suo profilo Twitter, continuando poi con altri insulti. Il regista, per tutta risposta, l'ha ...

Il nuovo store Aesop a Roma è ideato da Luca Guadagnino : Tutto ha avuto inizio grazie a un incontro casuale a Los Angeles tra il regista Luca Guadagnino e il fondatore del brand di skincare Aesop, Dennis Paphitis. «Stavo promuovendo il film Chiamami col tuo nome e una volta tornato in hotel ho trovato un bigliettino scritto a mano da Dennis dove mi chiedeva se fossi interessato a un progetto di interior design proprio per loro a Roma, città nella quale ho vissuto una decina di anni. Mi piace Aesop ...

'Suspiria' di Luca Guadagnino applauditissimo al Lido di Venezia : Non tematizzo i miei films mentre li faccio, ma sono essi a 'parlare' in modo indipendente dopo essere stati realizzati. Lo ha dichiarato il regista e produttore Luca Guadagnino durante la conferenza stampa del 1° settembre alla 75^ Mostra del Cinema di Venezia [VIDEO]e che la sua ultima creatura, Suspiria, sia magica è fuor di dubbio. L'affollatissimo pubblico della prima proiezione mattutina non ha risparmiato gli applausi soggiogato da una ...

Luca Guadagnino : 'Nel mio Suspiria c'è tutta la violenza culturale degli anni '70' : Sabato da brividi al Lido di Venezia. Sotto una pioggia battente arriva alla Mostra del Cinema il primo film italiano in concorso, "Suspiria" di Luca Guadagnino, che, più che un remake del classico ...

Suspiria - la recensione del film di Luca Guadagnino : Arriva in concorso a Venezia 75 uno dei film più attesi, che certamente aprirà molte discussioni, ovvero Suspiria di Luca Guadagnino , remake del notissimo e omonimo capolavoro di Dario Argento. La ...

Il film Suspiria secondo Luca Guadagnino - : 75. Mostra del Cinema di Venezia. Tilda Swinton. Photo Irene Fanizza Sei atti e un epilogo ambientati nella Berlino del 1977. In una scuola di danza famosa in tutto il mondo, l'oscurità inghiottirà la sua direttrice artistica , Tilda Swinton , , un'ambiziosa e giovane ballerina , Dakota Johnson , e uno psicoterapeuta in lutto , Lutz Ebersdorf , . Alcuni ...

Venezia 75 - il red carpet di 'Suspiria' di Luca Guadagnino : Red carpet a Venezia per 'Suspiria' di Luca Guadagnino, primo film italiano in concorso in questa 75/ma edizione del Festival e remake dell'omonimo film di Dario Argento del 1977, con...

Venezia 75 - Luca Guadagnino : "Suspiria un film su donne potenti" : Venezia, , askanews, - È un film che il regista Luca Guadagnino ha sempre desiderato fare: la somma degli inconsci collettivi di tanti film-maker. "Suspiria", remake del film diretto da Dario Argento ...

Le sorprese di Suspiria di Luca Guadagnino : “Non tematizzo mai un film mentre ci lavoro. I film si fanno e poi parlano in maniera indipendente dai propri realizzatori. Questo potrei definirlo sul Terribile nei rapporti interpersonali, nel femminile, nella storia”. è questo l’avvertimento di Luca Guadagnino alla stampa dopo che le prime domande successive all’anteprima veneziana hanno subito evidenziato che nel suo Suspiria, si vedono diverse cose, come fosse stato ...