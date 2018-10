Lotta libera | Mondiali Budapest 2018 | Givi Davidovi esce a testa alta agli ottavi contro

oasport

(Di domenica 21 ottobre 2018)è stato sconfitto per 6-3 dallo statunitense Thomas Gilmandi finale del Campionato Mondialedinella categoria 57 kg ed ora può solo sperare di accedere ai ripescaggi per la meda di bronzo. L’italo-georgiano si è fatto valere ed ha messo a tratti in difficoltà il vice campione iridato in carica, pagando però a caro prezzo una combinazione di due atterramenti consecutivi che ha indirizzato l’inin favore dell’americano alla fine del primo round.adesso deve sperare che il suo avversario riesca ad arrivare all’atto conclusivo, perché in questo modo si garantirebbe l’accessoincontri di ripescaggio per il bronzo programmati per domani. Il combattimento si è aperto con una lunga fase di studio al centro della materassina in cui nessuno dei due atleti ha tentato un attacco improvviso per non ...