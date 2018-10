Lotta libera | Mondiali Budapest 2018 | Frank Chamizo sfiderà Burroughs per la mesdaglia di

oasport

(Di domenica 21 ottobre 2018) Come nelle previsioni, sarà lo statunitense Jordan Ernesta sfidare il nostronella finale per il bronzo aidiin corso a: questo pomeriggio il terzo incontro a partire dalle ore 19.00 mette in palio il gradino più basso del podio nella categoria 74 kg maschile della. Questa mattina infatti si sono disputati i ripescaggi, spalmati su due turni dato che il tabellone principale partiva integralmente dai sedicesimi di finale: nel primo turno il bulgaro Miroslav Stefanov Kirov ha superato il portoricanolin Gomez Matos per 6-5, ma poi si è arreso allo strapotere del nordamericano, che si è imposto per 9-0. Quella che dunque alla vigilia, dopo il sorteggio del tabellone, si annunciava come una finale anticipata da guardare in semifinale, si è trasformata in una delle due finali per il bronzo. Oggi dunque l’azzurro è ...