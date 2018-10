Loredana Lecciso e Jasmine a Domenica Live Ecco la verità sulla loro prima volta

Jasmine Carrisi figlia di Albano Carrisi e Loredana Lecciso intervistata per la prima volta : Jasmine Carrisi amore dell’unione di Albano e Loredana Lecciso La bellissima Jasmine 17 enne figlia della storia d’amore ormai finita di Albano e Loredana Lecciso. Per la prima volta ospite a Domenica Live, intervistata dalla regina Barbara D’Urso dove racconta chi sono davvero Albano e Lecciso nei ruoli di mamma e papà. Durante l’intervista verranno mostrati video inediti della loro famiglia che purtroppo hanno subito ...

Domenica Live – Puntata del 21 ottobre 2018 – Paris Hilton - Loredana Lecciso - Malgioglio tra gli ospiti.

Loredana Lecciso rompe il silenzio - la svolta con Al Bano qualche mese fa : I due non sono più una coppia da tempo, ma ultimamente si sono riavvicinati dopo un periodo di forte tensione

Loredana Lecciso - la confessione su Albano Carrisi : “Ecco cosa siamo oggi” : Loredana Lecciso e Al Bano: si torna a parlare di gossip in casa Carrisi. Una nuova dichiarazione d’amore ha smosso le acque a Cellino San Marco nei giorni scorsi: il ‘Leone’ della discografia italiana si trova sempre tra due fuochi dovendo cercare di mediare tra Loredana e Romina Power. Le due non si amano, anzi. Quando ne hanno l’occasione non si risparmiano da critiche feroci. Nelle ultime settimane il clima sembra ...

È successo in TV - 12 ottobre 2005 : Loredana Lecciso lascia Al Bano (a distanza) all'Isola dei Famosi 3 (video) : Quando Al Bano venne a sapere che Loredana Lecciso lo aveva lasciato durante L'Isola dei Famosi 3 (Rai 2 - 12.10.2005) ⭕ Pillola #VeryNormalTRASH ⭕#lintervista pic.twitter.com/gIG2Tj5kA9— LALLERO (@SeeLallero) 18 gennaio 2018 "Ho un sasso nel cuore" rivela Al Bano, e l'Italia si ferma davanti alla tv. Il dramma sentimentale del cantante lasciato a distanza tramite carta stampata da Loredana Lecciso fa balzare gli ascolti alla ...

Loredana Lecciso - la foto di Albano Carrisi che scatena i fan : malizioso sospetto - pugnalata a Romina Power : Da Loredana Lecciso un segnale d'amore per Albano Carrisi . Ne sono convinti i fan che la seguono su Instagram, dove la showgirl pugliese ha pubblicato una foto che ritrae il marito, con cui sarebbe ...