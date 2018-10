L' Italia declassata a quasi spazzatura | aria di patrimoniale

ilgiornale

(Di domenica 21 ottobre 2018) Roma "Non c'è nessuna volontà di varare una". Il premier Conte e i suoi due vice, Salvini e Di Maio, lo hanno detto all'unisono al termine del Consiglio dei ministri di ieri. Ma a Palazzo Chigi sanno bene che esiste un'opzione in più nel caso la situazione precipitasse ulteriormente dopo il downgrade di Moody's che ha ridotto il giudizio sull'da "Baa2" a "Baa3", un gradino sopra il livello.L'outlook, cioè le prospettive del rating, sono stabili perché l'ha un'economia solida e diversificata e per il surplus delle partite correnti ma, soprattutto per un altro motivo più prosaico. "Le famigliene - si legge nella nota - hanno un elevato patrimonio, un cuscinetto importante contro shock futuri e, potenzialmente, anche una fondamentale fonte di finanziamento per lo Stato". Non si tratta di un'ingiunzione come quella del Fondo monetario ...