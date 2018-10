L' Isola Fluttuante e Kevin il cubo di Fortnite continuano a evolvere | le rune precipitano

eurogamer

(Di domenica 21 ottobre 2018) La mappa dicontinua a mutare inesorabilmente, e mentre i giocatori si danno la caccia l'un l'altro, sotto i loro piedi (e sopra le loro teste) pezzi di mondo di gioco cambiano, si spostano, e strani fenomeni accadono.Come avrete visto, le setteche occupavano le Aree Corrotte sella mappa si sono sollevate per andare per raggiungere l', e accompagnata dailViola si è diretta verso Sprofondo Stranito, dove hanno iniziato a fornire energia al.Ebbene come riportaintel è successo dell'altro: trasferita la loro energia lesono cadute a terra, mentre l'si sta ora dirigendo verso Bacino Bucato, il posto dove tutto ha avuto inizio. Mentre accade tutto questo, i Cristalli Viola incastonati nella casa sulla sommità, stanno pulsando di luce. Cosa sta accadendo?Read more…