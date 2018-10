L’ISOLA DI PIETRO 2 | cast anticipazioni e trama della fiction di Canale 5

tvsoap

(Di domenica 21 ottobre 2018) Grande ritorno per ladi, che vede Gianni Morandi protagonista ancheseconda stagione, in arrivo su5 in prima serata da domenica 21 ottobre 2018 e per sei puntate. Nuove avventure e misteri da svelare attendono il pediatraSereni (Gianni Morandi) e la sua famiglia, e per i nuovi personaggi che arriveranno a cambiare le carte in tavola: in particolare Isabella Sulci (Lorella Cuccarini), che farà tornare a battere il cuore di, e Giulia Canali (Elisabetta Canalis), che al contrario morirà nei primi minutiserie, dando il via ai misteri di stagione. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà. All’inizioseconda stagione,Sereni (Gianni Morandi) è felice con la sua famiglia riunita: la figlia Elena Sereni (Chiara Baschetti) vive stabilmente a Carloforte con Alessandro Ferras (Michele Rosiello), il primo amore mai dimenticato, e ...