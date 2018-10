L’ISOLA DI PIETRO 2 | anticipazioni seconda puntata di domenica 28 ottobre

Lorella Cuccarini ne L’ISOLA di Pietro 2 è Isabella Sulci : il mistero Sceriffo (Luigi Diberti) e il figlio Matteo : Isabella Sulci è il personaggio che ha portato Lorella Cuccarini ne L’Isola di Pietro 2. La fiction prenderà il via questa sera su Canale 5 con la più amata tra gli italiani nel cast al fianco di Gianni Morandi. I due non solo avranno modo di combattere fianco a fianco in queste puntate ma sembra proprio che la sua Isabella potrebbe diventare un possibile interesse amoroso di Pietro. IL PERSONAGGIO DI Lorella Cuccarini Lorella Cuccarini ne ...

Erasmo Genzini ne L’ISOLA di Pietro 2 è Diego Marra : sospettato dell’omicidio di Giulia e amico di Tobia Carta : Il personaggio chiave del giallo sulla morte di Giulia sarà proprio Diego Marra. Erasmo Genzini ne L’Isola di Pietro 2 è chiamato a prestare il volto al misterioso giovane che non solo vedremo in fuga dal luogo del delitto proprio sotto gli occhi di Alessandro, ma sembra che sarà legato a doppio filo a Pietro che lo accoglierà in casa senza dare molte spiegazioni alla sua famiglia. Cosa è che li lega in questo modo? IL PERSONAGGIO DI ...

Beatrice Vendramin ne L’ISOLA di Pietro 2 è Vanessa Silas : il difficile rapporto con il padre e l’amore per… : Sicuramente uno dei personaggi chiave sarà quello di Vanessa Silas nella nuova stagione della fiction con Gianni Morandi. Beatrice Vendramin ne L’Isola di Pietro 2 è chiamata a prestare il volto a questa ragazza che è, di fatto, la figlia del misterioso imprenditore Ignazio Silas, compagno con la vittima della prima puntata, Giulia Canale (Elisabetta Canalis). IL PERSONAGGIO DI Beatrice Vendramin Vanessa, figlia unica di Ignazio Silas, è ...

L’ISOLA di Pietro 2 prima puntata : trama e anticipazioni 21 ottobre 2018 : L’ISOLA DI Pietro 2 prima puntata. Con le puntate inedite della seconda stagione, torna su Canale 5 la fiction con Gianni Morandi. Di seguito trama e anticipazioni del primo appuntamento domenica 21 ottobre 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING L’Isola di Pietro 2 prima puntata: trama e anticipazioni 21 ottobre 2018 Carloforte. Il dottor Pietro Sereni ha ritrovato la figlia Elena ed ha allargato la famiglia con ...

Cast e personaggi de L’ISOLA di Pietro 2 al via il 21 ottobre su Canale 5 con Gianni Morandi - Elisabetta Canalis e Lorella Cuccarini : Il conto alla rovescia è terminato e Cast e personaggi de L'Isola di Pietro 2 terranno compagnia al pubblico proprio da oggi, 21 ottobre, con Gianni Morandi in testa pronto a vestire i pani del pediatra di Carloforte. Non lo abbiamo mai visto operare nel vero senso della parola ma, sicuramente, sembra che il giallo sia il suo principale mistero. La fiction prenderà il via proprio dalla sua nuova vita insieme alla figlia Elena (interpretata ...

L’ISOLA di Pietro 2 - anticipazioni e sinossi della nuova stagione al via il 21 ottobre su Canale 5 : L’Isola di Pietro 2 prende il via proprio oggi, 21 ottobre, dopo il successo della prima stagione, su Canale 5. La serie, coprodotta da RTI e Lux Vide, sarà ancora ambientata nel suggestivo panorama dell’ isola di San Pietro, mentre il protagonista è Gianni Morandi nei panni di Pietro Sereni, pediatra rimasto vedovo, che trascorre la sua vita tra le corse mattutine e l’ospedale della cittadina di Carloforte. I segreti inconfessabili ...

Riassunto L’ISOLA di Pietro : com’era finito? Ecco dove eravamo rimasti : L’Isola di Pietro: dove eravamo rimasti? Il Riassunto per capire com’è finito Com’era finito L’Isola di Pietro? Per comprendere perfettamente le vicende che succederanno nelle prossime puntate, bisogna innanzitutto rispolverare la memoria. E questo Riassunto sulla prima stagione de L’isola di Pietro fa proprio al caso vostro. Il protagonista della serie TV di Canale 5 […] L'articolo Riassunto L’Isola di ...

L’ISOLA di Pietro 2 - trama prima puntata : il dramma di Caterina : Anticipazioni L’isola di Pietro 2, prima puntata: un tragico evento Domani, in prima serata su Canale5, debutta la seconda stagione de L’isola di Pietro con Gianni Morandi, Chiara Baschetti, Alma Noce e Michele Rosiello. New entry de L’isola di Pietro 2 Elisabetta Canalis e Lorella Cuccarini. Dopo il grande successo della prima stagione, che ha tenuto incollati alla tv una media di quasi 4.500.000 telespettatori dando filo da ...