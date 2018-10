L’Inter torna in corsa per lo scudetto | vittoria meritata contro il Milan | la Juventus

calcioweb.eu

(Di domenica 21 ottobre 2018) Si è conclusa una giornata importante valida per il campionato di Serie A, in serata è andata in scena la partita tra Inter e, un derby sentitissimo e che ha visto ladella squadra di Luciano Spalletti per 1-0. La gara si apre con il consueto spettacolo delle coreografie, sfottò da parte delle tifoserie. E’ andata in scena una partita molto importante per la Champions League o… forse qualcosa in più. Sì perchè il successo in pieno recupero di Icardi rilancia l’Inter prepotentemente anche per ladello, dopo il passo falso di ieri dellail Genoa la vetta della classifica è distante solo 6 punti. Nonostante una partita non brillantissima il successo dell’Inter può essere considerato positivo, ilha cercato soprattutto di difendersi, valutazioni in corso in casa rossonera per i troppi errori individuali ...