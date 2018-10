L' Inter si prende il derby nel recupero | gol di Icardi | ma il Milan paga l' errore di

Inter-Milan - derby mondiale : chi vince prende il largo : Tutto il mondo alle ore 20,30 sarà sintonizzato su San Siro per assistere a quello che sarà il big match della 9.a giornata, un match talmente importante da fare già palpitare i cuori dei quasi 80 ...

Inter - Suning si prende il 100%. Cinesi acquistano le quote di Thohir : Inter tutta in mano ai Cinesi di Suning. Questo lo scenario che si starebbe delineando al termine della trattativa per il passaggio delle quote di proprietà di Erick Thohir a Zhang Jindong, il patron del gruppo cinese che così rileverebbe quasi il 100% del club. Inter, trattativa tra Thohir e Suning A seguito di una […] L'articolo Inter, Suning si prende il 100%. Cinesi acquistano le quote di Thohir proviene da Serie A News Calcio - ...

Eccellenza umbra - gara sospesa per furto riprenderà da dove è stata Interrotta : La partita del campionato umbro di Eccellenza tra San Sisto e Pontevecchio, che sabato scorso era stata stata interrotta alla fine del primo tempo in seguito ad un furto avvenuto all’interno degli spogliatoi degli ospiti durante la partita, riprenderà da dove è stata interrotta. Il giudice sportivo della Federcalcio umbra, Marco Brusco, ha deliberato che “la partita si rigiochi da dove era stata interrotta“. Alla fine del ...

Juventus - Paratici : “Marotta all’Inter? Non mi sorprenderei” : “Non mi sorprenderei di vedere Beppe Marotta all’Inter“. Fabio Paratici ha risposto a Rieti alle domande sul futuro dell’ormai ex amministratore delegato della Juventus: “Marotta è una persona che mi ha cresciuto, un padre putativo. Condivido questo premio con lui e con tutti i ragazzi che lavorano con me. Tengo molto a questo aspetto“. “E’ un grande dirigente, assieme a Galliani uno dei più ...

Empire 5 : la storia riprende due anni dopo tra Interrogativi e voglia di riscatto : Empire Si dice che le tre S – sesso, soldi e sangue - facciano vendere i giornali e… le serie tv. La spettacolarizzazione della malattia e del dolore, il potere e la delinquenza si difendono però altrettanto bene. Empire è tutto questo e anche di più. Giunto alla sua quinta stagione, è ripartito negli Stati Uniti il 26 settembre e continua a seguire le vicende della famiglia dell’industria musicale Lyon e del suo capostipite, l’ex ...

Italian Softball Series : la pioggia Interrompe gara1 della finale - Bollate e Bussolengo riprenderanno domani dal terzo inning : Scende la pioggia su Bussolengo, e allora le emozioni, che pure già si stavano susseguendo incessanti, vengono interrotte dalla furia che Giove Pluvio ha abbattuto sulla prima gara di finale scudetto tra Bollate e Bussolengo. La ripresa delle operazioni avverrà alle ore 12 di domani, con la disputa di gara2 che seguirà di 45 minuti il termine di gara1. L’interruzione si è avuta al terzo inning. In quel momento Bollate stava conducendo per ...

Moratti promuove l'Inter e prende tempo sulla Figc : "Io presidente? No comment..." : L'ex patron nerazzurro soddisfatto della vittoria in Champions glissa invece sulla questione federale

Genova - Ponte Morandi : riprende la circolazione dei treni Interrotta dopo il crollo : A Genova riprende questa mattina la circolazione dei treni sulle linee ferroviarie che erano state interrotte dopo il crollo di Ponte Morandi. Alle 10 passerà il primo treno in uscita dal porto diretto verso il Nord Italia: avverrà così il ripristino della circolazione, sia dei treni merci che dei passeggeri con 82 convogli al giorno che consentiranno di togliere dalla strada circa 1300 tir. Per questioni di sicurezza, fino a martedì prossimo i ...

Attenti a cercare Ruby Rose su Internet - potreste prendere un virus : L'attrice Ruby Rose, star della serie Orange is the new Black, è la celebrità più pericolosa da cercare online. Vuol dire che, sfruttando la sua popolarità e ovviamente a sua insaputa, gli hacker infilano trappole per gli utenti. Nella lista, che la società di sicurezza MacAfee compila da 12 anni, compaiono anche l'attrice francese Marion Cotillard, la prima e inimitabile Wonder Woman Lynda Carter, la star ...