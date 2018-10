Liga | Messi fa crac in Barcellona-Siviglia Fuori 3 settimane

Liga - Barcellona-Siviglia : Messi esce al 26' per infortunio : Al 26' del primo tempo di Barcellona-Siviglia, Leo Messi è stato costretto a lasciare il campo per infortunio. Il numero 10 blaugrana, autore anche dell'assist dell'1-0, è uscito per un infortunio al ...

Liga - Barcellona settimo senza Messi : Prima o poi, carta d'identità alla mano, anche il mondo culé dovrà fare i conti con una squadra senza più il loro faro, il genio argentino capace di vincere cinque Palloni d'Oro. Ecco allora che il ...

Sampaoli : 'Argentina obbLigata a vincere. Messi ha sofferto molto' : Avere il migliore del Mondo in squadra ti obbliga a essere davvero molto esigente. Ma anche il resto deve essere all'altezza. A volte questo è possibile, altre no. Era questa la nostra sfida ...

Liga - Valencia-Barcellona 1-1 : Messi risponde a Garay. Siviglia in testa : Nuova frenata per il Barça, che sbatte contro il muro del Valencia e cede la vetta della classifica, dove adesso staziona solitario il Siviglia. I catalani pagano ancora le disattenzioni difensive e ...

Formazioni ufficiali Valencia Barcellona - La Liga 2018-19 : Suarez al fianco di Messi : La Liga 2018-2019, domenica 7 ottobre, 8^ giornata: scopri le Formazioni ufficiali di Valencia-Barcellona in programma alle ore 20.45.Valencia-Barcellona, domenica 7 ottobre 2018. Alla ricerca di un risultato positivo. E’ questo quello che si augurano Valencia e Barcellona in questo match di chiusura dell’ottava giornata di Liga. Perché sia la formazione di Marcelino che quella di Ernesto Valverde hanno bisogno di non perdere altri punti. Nei ...

Milan - rimpianto André Silva : in Liga ha già superato Messi : La sensazione, oggi, è che dalle parti di Milanello ci sia stata troppa fretta nel liberarsi di lui. Sì, perché ad André Silva sono bastate appena 6 partite per prendersi il Siviglia, e la Liga...,, ...

Messi? No - è Dembélé il giocatore più decisivo del Barcellona in questo avvio di Liga : Dopo il pareggio di Luis Suarez al 63' però, riecco Dembélé: appena tre minuti dopo, il neo-campione del Mondo ha segnato il gol del sorpasso. Altro giro, altro gol decisivo. E se si tiene conto ...

Liga - Barcellona esagerato : rifila 8 gol all’Huesca - doppiette per Messi e Suarez : Il Barcellona stavolta ha veramente esagerato, 8 i gol rifilati al malcapitato Huesca. La neopromossa ha testato con mano la forza esplosiva e straordinaria della compagine blaugrana. Il Barcellona raggiunge così il Real Madrid in testa alla classifica, attualmente le due big spagnole sono le uniche a punteggio pieno. Visto lo stato di forma dei catalani anche l’Inter, inserita nel medesimo girone in Champions League, non dormirà sonni ...

Liga - Barcellona-Huesca 8-2 : brivido al via - poi si scatena il Messi-show : Il Barcellona aveva fatto 4 reti nelle prime due partite di Liga, ne ha segnate il doppio, 8, al Huesca, neopromossa coraggiosa, irriverente, sciagurata e punita severamente da un Barça spietato nell'...

Partite della Liga all’estero - dopo gli USA si pensa anche al Messico : dopo l'accordo siglato con Relevent per portare alcune gare della Liga negli USA spunta anche il Messico come ipotetica destinazione futura. L'articolo Partite della Liga all’estero, dopo gli USA si pensa anche al Messico è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Barcellona - magia su punizione per Messi : è il gol numero 6mila dei catalani nella Liga : Nuova stagione vecchia storia. Messi domina e il Barcellona vince. Una storia d'amore infinita che questa volta porta anche la fascia da capitano al braccio. Come era già successo in passato ma mai ...

Liga : il Barcellona riparte da Messi - 3-0 all’Alaves : Il Barcellona riparte da Messi. Nella prima giornata della Liga spagnola, in una stagione che non vedrà più il confronto a distanza con il rivale Cristiano Ronaldo passato dal Real Madrid alla Juve, il Barcellona vince in casa 3-0 grazie ad una doppietta del suo asso argentino e al gol di Coutinho. La prima rete di Messi nella Liga quest’anno arriva su una punizione calciata raso terra al 19′ della ripresa. Poi il gol del 2-0 ...

Messi storico contro l'Alaves : suo il gol numero 6000 del Barca nella Liga : Esordio vincente in campionato dei blaugrana trascinati da una doppietta dell'argentino: finisce 3-0, in rete anche Coutinho