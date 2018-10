Lezzi | M5S | parla dei bisogni del Sud ma dal pubblico la contestano | ' Manca il lavoro'

Dalla Lezzi a Donno - ecco il documento firmato dagli M5s in campagna elettorale contro Tap : Le firme dei candidati pugliesi M5s, poi eletti, ci sono tutte: Barbara Lezzi, Diego De Lorenzis, Michele Nitti, Leonardo Donno, per citarne solo alcuni che in campagna elettorale davanti ai cittadini di Melendugno, comune del Salento dove approderà il gasdotto, hanno firmato per lo stop al Tap volando al 65% delle preferenze. Non solo parole al vento, dunque, strillate al megafono, bensì la promessa di fermare il gasdotto Trans ...

Gasdotto Tap - tutto pronto : M5S cede. La ministra Lezzi : 'Fermarlo costerebbe troppo' : ROMA Dopo l'Ilva, la Tap. Mesi di contorsioni, stop and go, ricorsi e manifestazioni, non sembrano riuscire a fermare il cantiere del Gasdotto che, dopo la stagione estiva, è sul punto di riaprire. ...

Caso Cucchi - il ministro M5s Barbara Lezzi chiede scusa alla famiglia : alla fine le scuse del governo per la famiglia Cucchi sono arrivate. Non da Matteo Salvini ma dal ministro per il Sud Barbara Lezzi , del MoVimento 5 Stelle. Intervistata questa mattina da Massimo ...

Lezzi - M5S - : reddito di cittadinanza - fisseremo le spese possibili. La manovra? Camere sovrane : Ministra Lezzi, secondo un sondaggio Ipsos il Nord boccia il reddito di cittadinanza e al Sud non sfonda. «Non penso ai sondaggi. Sono convinta che la misura piacerà ovunque perché finalmente si sta ...

Tensione tra M5S e Tria. Lezzi : "O reddito di cittadinanza o intero governo ha problemi". La smentita di Di Maio : Per il MoVimento 5 Stelle è di vitale importanza inserire il reddito di cittadinanza nella legge di bilancio e farlo partire entro maggio 2019, ossia entro le elezioni europee, ma il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha dimostrato di avere non pochi tentennamenti sul tema. Intanto il vicepremier Luigi Di Maio prova a mediare.Da una parte, infatti, martedì sera a Cartabianca ha detto che "o il reddito di cittadinanza si fa o c'è un grave ...

Lezzi (M5S) in pressing sul Tesoro : "Reddito di cittadinanza o problemi" : Se il Ministero dell'Economia deve correre a smentire le voci di possibili dimissioni del titolare di via XX Settembre, che ci siano pressioni su Tria per mettere sul tavolo il prima possibile il reddito di cittadinanza sembra innegabile."Se dovesse saltare il reddito di cittadinanza sarebbe proprio il governo ad avere dei problemi", avvisa Barbara Lezzi, ministro (grillino) per il Mezzogiorno, ai microfoni di Radio Anch'io, "Questa unione con ...

Puglia - il fuorionda dell’assessore Pd sulla ministra M5s Lezzi : “Da prendere a schiaffoni” : “La Lezzi? Da prendere a schiaffoni“. A parlare è l’assessore pugliese ai Trasporti del Partito democratico, Giovanni Giannini, che durante un fuorionda pubblicato venerdì 31 agosto, da Borderline24, si rivolge così al sindaco di Bari, Antonio Decaro, mentre sta discutendo del litigio, avvenuto lo scorso 23 luglio, tra il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e la stessa ministra M5s per il Sud, la salentina ...