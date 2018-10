LEWIS HAMILTON CAMPIONE DEL MONDO SE Formula 1 | Vettel resiste ancora | all' inglese

LEWIS HAMILTON CAMPIONE DEL MONDO SE.../ Formula 1 - le combinazioni per il titolo : i record dell'inglese : LEWIS HAMILTON può laurearsi CAMPIONE del MONDO già oggi, nel corso del Gran Premio degli Stati Uniti: a Austin l'inglese ha bisogno di guadagnare 8 punti su Sebastian Vettel(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 12:42:00 GMT)

F1 - GP Stati Uniti 2018 : LEWIS HAMILTON vuol chiudere i giochi iridati - la Ferrari proverà a rovinargli la festa : Ormai ci siamo. Alle 20.10 italiane prenderà il via il quartultimo GP della stagione 2018 del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato di Austin (Stati Uniti) il Circus è pronto per regalare tante emozioni agli appassionati. Lewis Hamilton, in pole position per l’ottantunesima volta in carriera, ha la possibilità di chiudere i giochi iridati in questa sede. L’arretramento in quinta piazza di Sebastian Vettel, per la penalizzazione di ...

F1 - GP Stati Uniti 2018 : LEWIS HAMILTON non sbaglia un colpo e centra la pole per un soffio sulle Ferrari di Vettel e Raikkonen : Non si ferma più! Lewis Hamilton (Mercedes) conquista la pole position anche del Gran Premio degli Stati Uniti 2018 di Formula Uno e si mette nelle migliori condizioni in vista della gara di domani, quando potrà già festeggiare il suo quinto titolo iridato. L’inglese centra il nuovo record della pista con il tempo di 1:32.237 e precede di appena 61 millesimi Sebastian Vettel (Ferrari) che, come ben noto, domani retrocederà in griglia di ...

F1 - GP Usa 2018 : LEWIS HAMILTON vince il Mondiale se…Tutte le possibili combinazioni : 67 punti di vantaggio su Sebastian Vettel a quattro gare dal termine del Mondiale 2018 di Formula Uno sono un bottino importante. Ne è consapevole Lewis Hamilton che si presenta alla vigilia del GP degli Stati Uniti coi favori del pronostico. Il britannico, reduce da quattro successi consecutivi, è pronto per realizzare la sua cinquina su un tracciato che lo ha visto vittorioso in cinque occasioni. Ad Austin, infatti, il n.44 è sempre andato ...

F1 – Terminate le FP2 ad Austin : LEWIS HAMILTON è un uragano - Ferrari demolite dal britannico [FOTO] : Il pilota della Mercedes scende in pista negli ultimi quindici minuti, centrando il miglior tempo senza faticare. Le due Ferrari distanti oltre quattro secondi Un giro soltanto, compiuto nell’ultimo quarto d’ora di sessione. Lewis Hamilton chiude davanti a tutti le FP2 del Gp di Austin, fermando il crono sull’1:48.716, rifilando ben un secondo a Pierre Gasly, secondo nella classifica dei tempi. photo4/Lapresse Oltre ...

LEWIS HAMILTON - GP Stati Uniti 2018 : “La mia concentrazione è su vincere questa gara. Non penso al titolo” : Un Lewis Hamilton super concentrato quello del GP degli Stati Uniti 2018, ad Austin, quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Il pilota britannico della Mercedes, con i suoi 67 punti di vantaggio sulla Ferrari di Sebastian Vettel, ha il primo match point per chiudere la partita iridata e conquistare il suo quinto titolo. Il fuoriclasse inglese, però, non vuole mettersi ulteriore pressione. Per lui questo è un fine settimana come un ...

F1 - Vettel e quei ‘contatti’ con LEWIS HAMILTON : “non posso più dirgli che non ha le palle perché…” : Il pilota tedesco ha parlato dei suoi rapporti con Lewis Hamilton, rivelando come si limitino ai week-end di gara Tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel non c’è chissà che rapporto, i contatti tra i due piloti si limitano ai week-end di gara, dove condividono gli incontro con la stampa ed eventualmente la cerimonia del podio. Photo4/LaPresse Non potrebbe essere altrimenti per due rivali al titolo mondiale, che puntano su ogni ...