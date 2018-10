L' Europa progressista si incontra a Parigi

Un fronte unico progressista in Europa - per l’Europa : I nazionalpopulisti vogliono far saltare l'Europa e l'Italia sarà l'epicentro di questo terremoto. Questa è la posta in gioco rispetto alla quale dobbiamo darci una strategia politica per il bene dell'Italia e dell'Europa.Chi non accetta o non capisce questa premessa rischia di agevolare i nazionalpopulisti. Chi sono? Marine Le Pen, Viktor Orban, Matteo Salvini, Frauke Petry e Steve Bannon, l'ideologo dell'alt-right americana, che ...