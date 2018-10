Leopolda | sul palco Renzi conduce show | ma con Minniti irrompe congresso Pd

Paolo Bonolis alla Leopolda ironizza con Renzi sulla 'manina' : «Avevo preparato discorso - ma non lo trovo più» Video : Agenzia Vista, Firenze, 20 ottobre 2018 Paolo Bonolis è stato intervistato da Matteo Renzi sul palco della Leopolda. Arrivando in sala Bonolis ha ironizzato sulla 'manina' evocata da Luigi Di Maio ...

Leopolda - l'allarme di Renzi sulla manovra : "Fermatevi - state mettendo in pericolo l'Italia per la vostra incompetenza" : 8.500 iscritti per la nona edizione. Grande folla. L'ex premier al governo: "Non è che c'è un eccesso di manine, c'è una mancanza di cervello!"

LEOPOLDA 9, RENZI: "Ritorno al futuro": la nona edizione della kermesse RENZIana nella storica stazione di Firenze. Non si parlerà del Congresso Pd: Streaming video, ospiti e programma.

Gentiloni : «Il Pd cambi strada» - e Renzi annuncia una «controproposta sulla manovra alla Leopolda» : Parleremo di scienza, ricerca, futuro». Lui e Padoan, racconta, sono già sentiti:«In diverse circostanze lui e io, insieme, abbiamo dovuto rassicurare i mercati sul rischio Italia, specie nel 2014. ...

Renzi : 'Alla Leopolda con Padoan faremo la nostra controproposta sulla manovra' : "Il problema di questo Paese non è il Pd ma un governo che rischia di far andare a sbattere l'Italia". Lo ha detto Matteo Renzi uscendo dal seggio elettorale per le primarie dei democratici in Toscana.