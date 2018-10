Leopolda - Renzi : “Colpa del mio carattere? Quando erano ministri andava bene. M5s e Lega? Finiranno sul patibolo” : Esordisce ammonendo il suo pubblico a non cedere all’odio, ma poi si toglie tutti i sassolini dalle scarpe: nel suo discorso di chiusura, alla nona edizione della Leopolda, Matteo Renzi non risparmia nessuno. Le prime battute sono sulla mancata laurea di Salvini e di Di Maio, poi si sfoga sul “manganello web” del M5s e della Lega: “L’odio fa tanto male. Ci hanno buttato addosso quintali di fango non ci hanno ...

Leopolda - Renzi in marcia con comitati civici. Foa? Un bugiardo : ... ritirate la manovra, "prendete in considerazione" le sei misure della contro-manovra presentata dallo stesso Renzi e dall'ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan il primo giorno della Leopolda. ...

Leopolda - Renzi : “Foa è un bugiardo - una fake news vivente. Schede segnate per la sua elezione” : Durissimo j’accuse pronunciato dal senatore Pd, Matteo Renzi, contro il presidente della Rai, Marcello Foa, nel suo discorso di chiusura della nona edizione della Leopolda. Renzi menziona la discussa intervista rilasciata da Foa al quotidiano israeliano Haaretz (“L’intera delegazione del Pd, ha ricevuto finanziamenti dal miliardario George Soros“): “Il presidente della Rai è un bugiardo, è una fake news vivente, è una fake news che ...

Leopolda : Renzi - su di noi campagna odio : ANSA, - ROMA, 21 OTT - "Alla Leopolda siamo il doppio dell'anno scorso, quando eravamo al governo. L'opposizione fa bene alla Leopolda, ma male al Paese purtroppo", ha detto Matteo Renzi nel suo ...

Matteo Renzi chiude la Leopolda 2018 : "Su di noi campagna d'odio" - : L'ex segretario dem interviene sul palco della kermesse fiorentina dopo tre giorni di conferenze e dibattiti e attacca il governo gialloverde: "I giacobini finiranno al patibolo come sempre". Poi dà ...

Renzi chiude la Leopolda : "Campagna d'odio contro di noi. Il governo finirà sul patibolo" : 'No al governo con i Cinque Stelle perché la politica non sono le poltrone' 'Noi abbiamo detto di no' al governo Pd-M5s 'non per i popcorn, ma perché pensiamo che la politica sia passione, idealità, ...

Leopolda - l'ultima giornata - Renzi sul palco : 'Con M5S avremmo perso l'anima' : ... per arrivare a un bipolarismo populista' 'Abbiamo fatto politica quando abbiamo detto di no al governo con i 5Stelle. Io ho rappresentato un pezzo di popolo in quel momento., Dicevano: 'Dai ...

Renzi alla Leopolda : «Stanno mandando l’Italia a sbattere contro un muro» : «Il presidente della Rai sarà denunciato per calunnia e diffamazione». «Il guru di Di Maio si chiama Vincenzo Scotti, ha fatto il ministro, il vero punto di riferimento del tentativo di pezzi di classe dirigente»

Leopolda - l'ultima giornata tocca a Renzi : «Con M5S avremmo perso l'anima» : Tutto esaurito alla Leopolda, che oggi sarà conclusa dall'intervento di Matteo Renzi. I padiglioni della ex stazione ottocentesca di Firenze sono affollati come non ma nelle precedenti...

Renzi : "L'opposizione fa bene alla Leopolda - ma fa male al paese" : "Siamo quelli che restano, quelli che hanno i sogni, che possono barcollare o che sbattono contro il muro, ma che continuano ad andare avanti per la propria vita e per quella degli altri. Questo siete voi". Lo ha detto Matteo Renzi nell'intervento conclusivo della nona edizione della Leopolda.L'ex premier ha poi lanciato una frecciata al governo: ""Per tre edizioni siamo stati al governo e tre all'opposizione: stare all'opposizione fa bene alla ...

Leopolda 9 - parla Renzi/ Streaming video : "Siamo quelli che restano - che continuano a rappresentare speranza" : Leopolda 9 Renzi, giornata finale: si comincia alle 9:30 e si chiude con l'intervento dell'ex premier alle 12:30. Ieri lo show con Bonolis e la frecciata a Minniti.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 13:01:00 GMT)

Leopolda - ultimo giorno : tocca a Matteo Renzi : Esauriti i posti in platea, due maxi schermi fuori per seguire il gran finale della convention. E' arrivato anche Richetti

Leopolda - militanti divisi su Richetti. “Indifferenza di Renzi? No polemiche. Congresso? Serve data - no a tentazioni di rinvio” : Si è candidato senza il sostegno di Matteo Renzi, con il quale aveva recuperato un rapporto prima di quel referendum che si trasformò in una disfatta. Poi, di nuovo indifferenza. Tanto che Matteo Richetti, che fu ‘renziano della prima ora’, ha comunque deciso di correre per la prossima segreteria, in attesa che venga decisa una data per il Congress. Tutto mentre l’ex premier e i suoi fedelissimi si dividono ancora ...