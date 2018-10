Lei lo lascia e lui si dà fuoco in strada

ilgiornale

: @Rocco53634033 @RossoneroKonic Quello che ha chiesto spiegazioni al mio tweet è lei. Un tweet che non lascia libertà di interpretazioni. - MilanCapiscer : @Rocco53634033 @RossoneroKonic Quello che ha chiesto spiegazioni al mio tweet è lei. Un tweet che non lascia libertà di interpretazioni. - __0verthinking : ieri sera ad una festa una che conosco mi fa: “chi è quel ragazzo?” le ho detto chi fosse specificando che è una ra… - heymychalamet : RT @flpsq: Incrocio per strada la sorella di un mio caro amico, 15 anni. La vedo piuttosto cupa e incazzata. La saluto e le chiedo come sta… -

(Di domenica 21 ottobre 2018) Ha tentato il suicidio dandosidopo aver visto la sua ex accompagnata con un altro uomo, un uomo è stato trasportato d'urgenza in condizioni gravissime all'ospedaleIl 52enne avrebbe visto la sua ex mano nella mano con un altro ex e questo lo avrebbe spinto al folle gesto di darsie tentare così di farla finita, in modo plateale, in mezzo alla. È stato salvato grazie al pronto intervento del 118 ma ora si trova in condizioni gravissime in ospedale. Ha tentato di uccidersi vicino ad un bar della stazione centrale di Brescia. Fondamentale è stato anche l'intervento dei passanti che hanno aiutato l'uomo spegnendo le fiamme e facendo sì che non morisse bruciato riuscendo a guadagnare tempo fondamentale in attesa che arrivasse l'ambulanza inviata dal 118.Soltanto qualche mese fa è stato salvato dalla polizia un altro uomo che ha tentato di darsia Milano. In quel caso ...