Le scuole come centri sportivi | concorso per 12mila nuovi prof di ginnastica

Io leggo perché - dal 20 al 28 ottobre torna l’iniziativa per potenziare le biblioteche scolastiche : ecco come donare un libro alle scuole : Io leggo perché , atto terzo. Riparte infatti l’iniziativa per la creazione e il potenziamento delle biblioteche scolastiche di tutto il Paese, con l’obiettivo di riavvicinare i più giovani alla lettura. Dal 20 al 28 ottobre prossimi, chiunque potrà infatti andare in una delle 2.130 librerie che hanno aderito al progetto per donare un libro a una scuola, scegliendo un titolo che si ritiene immancabile in una biblioteca scolastica tra ...

Il 66% degli studenti delle scuole elementari in Giappone possiede un 3DS e lo usa come principale lettore musicale : Il Nintendo 3DS è ancora vivo e vegeto e ci sono anche dei progetti in programma per il 2019. L'enorme tasso di adozione da parte del pubblico Giapponese è uno dei motivi principali per cui la grande N non ha "lasciato indietro" la piccola console dopo l'arrivo di Switch e un nuovo report aiuta a capire esattamente perché la portatile ha acora questo grande successo.come riporta Destructoid, uno studio di MMD (Mobile Marketing Data Labo) ...