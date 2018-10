Le preghiere di Silvio contro la manovra | Spero vadano a casa

ilgiornale

: Da Il Giornale - mbwManzoni : Da Il Giornale - gd1907 : @berlusconi Silvio ricorda anche me nelle tue preghiere a Santa Patata! -

(Di domenica 21 ottobre 2018) Ha scomodato perfino il Padreterno pur di fare in modo che il governo gialloverde possa andare aBerlusconi si è votato all'Onnipotente quasi che ci voglia un miracolo per vedere la caduta dell'esecutivo Conte e la fine dei danni arrecati al Paese da questa maggioranza improvvisata. "Dicendo leha detto ieri mattina il Cavaliere in Alto Adige - mi sono augurato e ho chiesto che si ravvedano e cambino la. Danno uno spettacolo veramente negativo del governo e dell'Italia a tutta l'Europa, quindi speriamo che".Un'altra passeggiata sudtirolese perBerlusconi e un altro bagno di folla in un'altra giornata quasi estiva. Dopo Merano, Trento e Bolzano il leader di Forza Italia è sceso a Laives, località satellite del capoluogo dell'Alto Adige, abitata in gran parte da pendolari di lingua italiana. Il Cavaliere ha voluto incontrare soprattutto ...