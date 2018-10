Le partite del giorno – Si gioca in Serie A | Serie B e campionati esteri

Risultati Serie D/ Classifiche aggiornate - livescore delle partite. Gironi A - B - C - D - E - F - G - H - I : Risultati Serie D: Classifiche aggiornate, livescore delle partite dei Gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I in programma oggi 21 ottobre per la 6^ oppure 7^ giornata(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 04:00:00 GMT)

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite (9^ giornata) : Risultati Serie A: Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite della 9^ giornata in programma oggi, 21 ottobre 2018. Spicca il derby Inter Milan(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 03:13:00 GMT)

Wta Finals 2018 Singapore/ Info streaming video e diretta tv - orario delle partite (oggi 21 ottobre) : diretta Wta Finals 2018 Singapore Info streaming video e tv, orario delle partite: si comincia con Kvitova Svitolina e Wozniacki Pliskova (oggi 21 ottobre)(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 03:00:00 GMT)

Calendario Serie A - le partite e gli orari della nona giornata : ... digitale terrestre, Chievo-Atalanta, domenica 21 ottobre, ore 15:00, Parma-Lazio, domenica 21 ottobre, ore 15:00, - Sky Sport Serie A , satellite, digitale terrestre e fibra, e Sky Sport 252 , ...

Champions League 2018-2019 calcio - il calendario della prossima giornata. Gli orari e il programma di tutte le partite. Come vederle in tv : Terza giornata della Champions League 2018-2019 in scena e grandi incontri si prospettano per le nostre compagini. Il Napoli di Carlo Ancelotti, dopo essersi imposto al San Paolo contro il Liverpool, andrà a Parigi e se la vedrà contro il PSG di Neymar e Mbappè in un match molto interessante, altra prova di maturità per i partenopei. L’Inter, a punteggio pieno nel proprio raggruppamento, volerà a Barcellona per vedersela contro i blaugrana ...

Probabili formazioni Serie B/ Mosse - moduli e dubbi degli allenatori per le partite della 8giornata : Probabili formazioni Serie B: le Mosse degli allenatori e gli assenti annunciati in vista della partite previste nella 8giornata del campionato.

Pronostici Serie A/ Quote e scommesse sulle partite della 9^ giornata (20-21 ottobre) : Pronostici Serie A: le Quote e le scommesse sulle partite della nona giornata. Spicca ovviamente il derby della Madonnina Inter Milan, la Juventus ospita il Genoa mentre il Napoli va a Udine(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 07:10:00 GMT)

Probabili formazioni Serie B/ Mosse - moduli e dubbi degli allenatori per le partite della 8^ giornata : Probabili formazioni Serie B: le Mosse degli allenatori e gli assenti annunciati in vista della partite previste nella 8^ giornata del campionato cadetto 2018.(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 06:14:00 GMT)

Le partite del giorno – Inizia il weekend - spettacolo in arrivo : Le partite del giorno – Dopo la pausa per lasciare spazio alle Nazionali, tornano i campionati europei, in particolar modo grande spettacolo in Italia, si gioca in Serie A, Serie B. Partita interessanti anche all’estero, in particolar modo Premier League, Bundesliga e Liga. Ecco il programma completo. Le partite del giorno Bundesliga Augusta-RB ...

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite (anticipi 9^ giornata) : Risultati Serie A: diretta gol live score delle partite e la Classifica aggiornata nella 9^ giornata del primo campionato italiano. Ecco gli anticipi di oggi 20 ottobre 2018.(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 04:26:00 GMT)

Sky o DAZN? Dove Vedere Le partite Della 9A Giornata Di Serie A : Tutto pronto per la 9A Giornata di Serie A: Dove Vedere le partite? Chi trasmette le partite Della 9A Giornata di Serie A? Sky o DAZN? Ecco Dove Vedere le partite su Sky o DAZN Dove Vedere partite 9A Giornata Serie A su Sky o DAZN ECCO QUANDO E Dove SARANNO DISPONIBILI I 10 MATCH DI Serie […]

Sky o DAZN? Dove Vedere Le partite Della 9A Giornata Di Serie A : Tutto pronto per la 9A Giornata di Serie A: Dove Vedere le partite? Chi trasmette le partite Della 9A Giornata di Serie A? Sky o DAZN? Ecco Dove Vedere le partite su Sky o DAZN Dove Vedere partite 9A Giornata Serie A su Sky o DAZN ECCO QUANDO E Dove SARANNO DISPONIBILI I 10 MATCH DI Serie […]

Le partite del giorno – Si gioca in Serie B - Bundesliga - Ligue 1 e Liga : L’ultimo weekend ha regalato emozioni e colpi di scena, tante partite e tanto spettacolo in campo e sugli spalti. Nel venerdì di calcio interessanti appuntamenti da seguire, si gioca la Serie B con importanti appuntamenti. In campo lo Spezia che dovrà vedersela con il Pescara, il Lione davanti al pubblico amico contro il Nimes. Ecco il programma con tutte le partite del giorno. Le partite del ...

Calendario Serie A calcio - nona giornata : gli orari e il programma delle partite. Come vederle in tv su Sky e Dazn : La nona giornata della Serie A 2018-2019 è ormai alle porte. Tra il 20 ed il 22 ottobre si tornerà in campo. Il turno prenderà il via dall’ormai consueto trittico di anticipi al sabato per le squadre che scenderanno in Champions League: il 20 alle ore 15.00 la Roma ospiterà la SPAL, mentre alle ore 18.00 la Juventus riceverà il Genoa, infine alle ore 20.30 il Napoli farà visita all’Udinese. La domenica si aprirà con il consueto lunch ...