Le opportunità del Bonus Verde

Assessore Cecchini riunisce tavolo sostenibilità : "l'obiettivo è creare un nuovo modello di sviluppo sostenibile con nuove opportunità di ... : ... suddivise in 20 capitoli, 67 figure e 82 tabelle, integrate dall'appendice di approfondimento del tema "Per un'economia circolare a rifiuti zero in regione Umbria". Mentre i primi capitoli ...

assessore cecchini riunisce tavolo sostenibilità : "l'obiettivo è creare un nuovo modello di sviluppo sostenibile con nuove opportunità di ... : ... suddivise in 20 capitoli, 67 figure e 82 tabelle, integrate dall'appendice di approfondimento del tema "Per un'economia circolare a rifiuti zero in regione Umbria". Mentre i primi capitoli ...

Smart-City - Amato - Pd - "Zes : opportunità per un nuovo polo tecnologico della Regione" - : "L'istituzione delle Zone Economiche Speciali offrirà l'opportunità per misure mirate di politica economica, con programmi d'investimenti pubblico-privati in infrastrutture Smart City che avranno come obiettivo la realizzazione di un nuovo polo tecnologico della Regione Campania". Così la ...

Pari opportunità - Nava : "Con il Coni per promuovere la cultura dello sport" : Tutti dovrebbero essere messi nelle condizioni di praticare uno sport fin da piccoli e le scuole dovrebbero essere attrezzate per la pratica sportiva con la creazione di infrastrutture e servizi ad ...

Da Pari opportunità a matriarcato - perché chi rivendica la supremazia delle donne mi fa inorridire : Ieri ho letto un’intervista a Marina Terragni sul Corriere della sera, in occasione dell’uscita del suo libro Gli uomini ci rubano tutto e a pagina 41 con mia somma sorpresa leggo che “è l’ora di un femminismo radicale che affermi la primazia materna e femminile”. In realtà, lo ammetto, mi sono sorpreso soltanto che lo abbia detto chiaramente. Infatti la mission (direi il manifesto del nuovo femminismo d’assalto), per chi segue attentamente le ...

“Biodiesel dall’olio delle patatine fritte”. Un inquinante che diventa opportunità : Produzione di biodiesel con l’olio delle patatine fritte, “ne raccogliamo già 300.000 tonnellate l’anno ma dovremmo averne molte di più”. Così l’ad di Eni, Claudio Descalzi, ha mostrato alla Maker Faire di Roma come l’Eni stia già raccogliendo la sfida dell’economia circolare. “L’olio delle patate fritte – ha sottolineato Descalzi – è una delle cose più inquinanti e che ...

Tutte le opportunità delle A-Shares cinesi : Negli ultimi anni, il settore dei servizi contribuisce in gran parte alla crescita del PIL dato che l'economia sta passando dalle attività industriali capital-intensive ai settori dei consumi e dei ...

Jp Morgan : “Impennata dello spread è opportunità di investimento. Sostenibilità del debito italiano non in discussione” : “I fondamentali dell’Italia restano buoni, nonostante l’incertezza politica. Per questo, per noi, l’impennata dello spread italiano rappresenta un’opportunità di investimento“. Certo, “il problema numero uno per l’Italia è il debito ma, allo stato attuale, la sua Sostenibilità non è in discussione. La variabile chiave sarà la crescita economica e crediamo che le misure messe in atto dal governo possano essere di stimolo ...

Jp Morgan : “Impennata dello spread è opportunità di investimento. Sostenibilità del debito non in discussione” : “I fondamentali dell’Italia restano buoni, nonostante l’incertezza politica. Per questo, per noi, l’impennata dello spread italiano rappresenta un’opportunità di investimento“. Certo, “il problema numero uno per l’Italia è il debito ma, allo stato attuale, la sua Sostenibilità non è in discussione. La variabile chiave sarà la crescita economica e crediamo che le misure messe in atto dal governo possano essere di stimolo ...

Talucci a capo del Corecom - Trentalance alla Pari opportunità : ecco le nomine - : ... SERM, DELLA CAMERA DI COMMERCIO Luca Pacifico e Mauro Cappellari Mauro , rispettivamente, membro effettivo e supplente, COMITATO TECNICO REGIONALE DELLO SPORT Bruno Petti, Giovanni Grande e Lorena ...

opportunità di lavoro per insegnanti della scuola d’infanzia : Gli insegnanti della scuola d’infanzia hanno ancora 6 giorni di tempo per cogliere al volo l’Opportunità di impiego offerta dal comune di Rimini. Tutte le informazioni sono contenute nell’ avviso di selezione pubblica per esami finalizzato alla stipula di un contratto a tempo determinato presso le scuole comunali per l’infanzia del Comune di personale appartenente alla categoria C. Tutti gli insegnanti interessati devono ...

Olimpiadi - Malagò : 'Felici per gli elogi del Cio - l'Italia ha una grande opportunità' : 'Il fatto che ne abbia parlato come due Regioni trainanti, locomotiva dell'Europa, è sicuramente una sottolineatura importante', evidenzia il capo dello sport italiano, che poi si esprime così sulla ...

Pesca - con Alfieri e Della Monica "aMare Nostrum : un mare di opportunità" - : Si è svolto questa mattina, nella sala Benincasa del Comune di Cetara il convegno dal titolo "Un'economia blu per un mediterraneo sano" che ha aperto il ciclo di incontri che si svolgeranno fino al prossimo 3 ottobre nell'ambito di "amare Nostrum: un mare di opportunità", progetto di ...

Confindustria Cuneo : "Con la "Filiera delle Costruzioni" - nuove opportunità di business per le imprese" : Nasce una nuova sinergia tra Ance e le sezioni Legno ed Energia di Confindustria Cuneo: grazie all'evento dedicato alla Filiera delle Costruzioni " che si è svolto giovedì 20 settembre presso la Sala ...