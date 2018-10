Le notizie del giorno – Un quasi ex Genoa ubriaco all’allenamento

Tromba d'aria Milano : bufera di vento/ Maltempo ultime notizie : allarme verso il centro della città : Tromba d'aria a Milano, bufera di vento nella zona sud fino a Viale Monterosa: ultime notizie Maltempo in Lombardia, il vortice si sta spostando verso il centro della città.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 00:07:00 GMT)

Le notizie di scienza della settimana : Assegnati i premi Wildlife photographer of the year, i siti dell’Unesco a rischio, un nuovo caso di mucca pazza: l’attualità scientifica. Leggi

notizie del giorno : Leopolda e Italia 5 Stelle : Notizie del giorno. Leopolda Matteo Renzi sarebbe intenzionato a puntare su Marco Minniti. Il primo giorno di Italia 5 Stelle al Circo Massimo ha visto come principali protagonisti il vicepremier, Luigi Di Maio, e il presidente della Camera, Roberto Fico. Notizie del giorno: la Leopolda Nonostante la presenza alla Leopolda, Marco Minniti non ha sciolto la riserva sulla sua candidatura alle primarie dem, come molti si aspettavano. “Non mi candido ...

Alfa Romeo - Fiat - Ferrari - Maserati - Jeep - FCA : le migliori notizie della settimana - 15-21 ottobre - : ...Maserati Levante GTS che è stato nominato come miglior SUV dall'associazione Texas Auto Writers Association confermando la bontà di un progetto che continua a raccogliere consensi in tutto il mondo.

BRESCIA - 52ENNE SI DÀ FUOCO PER DELUSIONE D'AMORE/ Ultime notizie - ex con un altro : soccorso da 2 immigrati : BRESCIA, 52ENNE si dà FUOCO: è gravissimo. Ultime notizie, vede l’ex assieme ad un altro e tenta il suicidio. L'episodio tragico si è verificato questa mattina attorno alle ore 7:30(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 11:50:00 GMT)

Moto3 – Incidente Di Giannantonio - le prime notizie dall’ospedale : “Fabio non ha memoria della caduta” : Fabio Di Giannantonio è stato portato in ospedale dopo la brutta caduta rimediata durante la gara di Moto3 in Giappone: il primo aggiornamento sulle condizioni di salute del giovane pilota italiano Fabio Di Giannantonio ha rimediato, durante il quartultimo appuntamento del campionato mondiale di Moto3, un brutto Incidente. Il giovane pilota italiano, dopo la caduta, è stato portato d’urgenza in ospedale da dove ora arrivano le prime ...

Le notizie del giorno – Le ultime sul Fair Play finanziario del Milan : Le notizie del giorno – Il Milan si prepara per la giornata valida per il campionato di Serie A ma a tenere banco è anche la questione relativa al Fair Play finanziario. Le motivazioni del Tas di Losanna sono state rese note ed incideranno anche sul futuro del Milan ma non saranno disastrose come si era pensato in un primo momento. In tal senso, la presenza del solido fondo Elliott, ha di fatto salvato il Milan da pene severissime ...

F1 - notizie sorprendenti sul futuro di Arrivabene : il team principal della Ferrari ha già firmato il rinnovo : Secondo quanto filtra dal paddock di Austin, Maurizio Arrivabene avrebbe già firmato il rinnovo del contratto scaduto la scorsa settimana Il futuro di Maurizio Arrivabene sarà ancora alla Ferrari, il team principal bresciano infatti avrebbe già firmato il rinnovo del suo contratto scaduto la scorsa settimana. Photo4 / LaPresse E’ questo quanto filtra dal box del Cavallino, voci insistenti che sottolineano come Louis Camilleri abbia ...

Napoli - morta per tubercolosi dottoressa del San Paolo/ Ultime notizie - no pericolo contagio : Napoli, morta per tubercolosi dottoressa del San Paolo. Possibile altro medico contagiato, l’Asl apre un’indagine per capire se vi siano altri infetti e il perchè della morte(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 15:44:00 GMT)

Sofia Goggia - frattura del malleolo peroneale destro/ Ultime notizie - due mesi di stop : torna a gennaio 2019 : Sofia Goggia, frattura del malleolo peroneale destro. Ultime notizie, due mesi di stop: torna a gennaio 2019. Brutto infortunio per la campionessa olimpica di sci(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 11:49:00 GMT)

Ponte Morandi - trovato reperto chiave del crollo/ Ultime notizie Genova - tirante che si è strappato "corroso" : Ponte Morandi, trovato reperto chiave del crollo. Ultime notizie Genova, perizia: il tirante che si è strappato era "in uno stato avanzato di corrosione"(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 10:47:00 GMT)

Salvini “Di Maio sapeva tutto del decreto - basta sceneggiate”/ Ultime notizie - “Il testo lo ha scritto lui" : Salvini “Di Maio sapeva tutto del decreto, basta sceneggiate”. Ultime notizie, il ministro del lavoro parla ai microfoni del quotidiano Il Messaggero “Il testo lo ha scritto lui"(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 08:33:00 GMT)

Le notizie del giorno – Il caso che riguarda il Milan : Paquetà potrebbe saltare ed il Milan rimanere a bocca asciutta. Infatti, è stata aperta un’inchiesta interna al Flamengo, proprietaria del cartellino del forte brasiliano, per due situazioni “sospette”: il momento in cui è arrivata la cessione, nel bel mezzo del campionato brasiliano, ed il prezzo della cessione, 35 milioni di euro, cifra al di sotto della clausola rescissoria di 50 milioni di euro. “Il trasferimento di Paquetà ha ...

WANDA FERRAGAMO È MORTA : LUTTO NELLA MODA/ Ultime notizie : la moglie del "calzolaio delle stelle" : WANDA FERRAGAMO è MORTA: LUTTO nel mondo della MODA per la scomparsa della vedova di Salvatore, ideatore della celebre maison di cui divenne presidente onorario.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 22:30:00 GMT)