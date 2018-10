Lavoro nero in una pizzeria del centro di Chivasso

Controlli contro il Lavoro nero nella sibaritide - scoperti 21 lavoratori irregolari in vari settori : Cosenza - Eseguiti nella sibaritide numerosi controlli a contrasto del fenomeno del "lavoro nero" rilevando la presenza di 21 lavoratori irregolari, in diversi settori: dalla ristorazione alla vendita ...

Lavoro - lo stop alla Fornero? 400 mila posti per i giovani : stop Fornero, l’avevano detto in tutte le salse, in tutti gli hashtag, in tutte le piazze, in tutti i comizi d’ogni parte d’Italia. Ad Elsa Fornero l’odio della gente ha portato i riflettori accesi per molto tempo oltre il suo mandato, sino ai giorni nostri, Segui su affaritaliani.it

Martina : governo per evasori - Lavoro nero : 14.48 "Nel governo si stanno scannando tra Lega e Cinque Stelle ma la cosa incredibile è che alla fine stanno sostenendo gli evasori fiscali contro i contribuenti onesti e il lavoro nero contro il lavoro nelle regole". Così il segretario del Pd, Martina, arrivando a Torino all'iniziativa del partito su istruzione, sanità, lavoro e welfare, la seconda piazza tematica dopo quella di Palermo sull'Europa, in vista del Forum di Milano.

Lecco : carenze igieniche e Lavoro nero - 45mila euro di multa a ristoratore : Milano, 13 ott. (AdnKronos) - carenze igienico-sanitarie e due lavoratori in nero. Questi i motivi che hanno portato i carabinieri ad elevare sanzioni per oltre 45mila euro a carico del titolare di un ristorante del centro di Lecco. Il blitz, effettuato dai militari della locale compagnia, unitament

Pensioni - M5s : ‘Con il superamento della Fornero nuovi posti di Lavoro per i giovani’ : Dopo il via libera alla nota di aggiornamento al Def, governo e maggioranza parlamentare al lavoro sulla legge di Bilancio 2019 che conterra' tra l’altro provvedimenti di una certa importanza sulla riforma delle Pensioni, sul fisco, sul lavoro.“Dopo l'approvazione alle Camere del Documento di Economia e Finanza aggiornato, subito al lavoro con la legge di bilancio per realizzare i punti del programma di governo”, ha scritto oggi su Facebook il ...

Lavoro nero e malaffare valgono 12% Pil : Lo indica l'Istat, le cui stime al 2016 confermano la tendenza alla discesa dell'incidenza della componente non osservata dell'economia sul Pil dopo il picco del 2014. Si riscontra infatti un'...

Toninelli : “Lapsus sul Brennero? Me ne frego - ne commetterò tanti altri. Lavoro 18 ore al giorno - mia moglie preoccupata” : “Mi stanno prendendo in giro, hanno riempito pagine di giornali – che non ho letto, me ne frego – per un lapsus perché invece di dire valico o passante ho detto tunnel: ma secondo voi io mi fermerò per questo? Io ne commetterò tanti altri di lapsus, non me ne frega di un lapsus. Quello che mi interessa è che io Lavoro qua dentro dalle 16 alle 18 ore al giorno“. Lo ha detto il ministro dei trasporti e infrastrutture Danilo ...

Toninelli e la gaffe sul tunnel del Brennero : "Lavoro dalle 16 alle 18 ore al giorno" : "Non me ne frega di un lapsus, ne farò tanti altri". Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti affida a una diretta Facebook l'arringa difensiva sul caso tunnel del Brennero, che secondo ...

Pensioni - Salvini : ‘Con il superamento della Fornero nuovi posti di Lavoro’ : I vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio uniti contro la riforma delle Pensioni targata Fornero. Entrambi ne hanno parlato ancora una volta a margine dell’incontro a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte e i rappresentanti delle aziende partecipate. Una riunione che il presidente del Consiglio ha definito una “cabina di regia per gli investimenti”. All’incontro con i giornalisti in piazza Colonna, insieme a Conte anche i due ...

Economia : sottosegretario Lavoro Durigon a 'Il Foglio Inserto' - preservare la Fornero sarebbe da matti : Roma, 10 ott 09:20 - , Agenzia Nova, - L'emozione - dice il sottosegretario leghista al Lavoro, Claudio Durigon, in una intervista a "Il Foglio Inserto" - è stata tanta: "Vedere... , Res,

Pensioni - Salvini : ‘Sulla legge Fornero non ci ferma nessuno - Lavoro per i giovani’ : Sulla stessa lunghezza d’onda i leader della Lega e del Movimento 5 Stelle in materia di riforma delle Pensioni. Mentre si avvicina il momento della presentazione della legge di Bilancio 2019 i due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, tornano a ribadire la posizione del governo Conte in materia previdenziale e in particolare sul superamento della tanto contestata legge Fornero, uno dei punti del contratto gialloverde. Sulla riforma della ...

Pensioni - Salvini : ‘Sulla legge Fornero non ci ferma nessuno - Lavoro per i giovani’ : Sulla stessa lunghezza d’onda i leader della Lega e del Movimento 5 Stelle in materia di riforma delle Pensioni. Mentre si avvicina il momento della presentazione della legge di Bilancio 2019 i due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, tornano a ribadire la posizione del governo Conte in materia previdenziale e in particolare sul superamento della tanto contestata legge Fornero, uno dei punti del contratto gialloverde. "Sulla riforma ...

Def - Padoan contro Tria : “Reddito di cittadinanza e stop alla legge Fornero per creare Lavoro fa ridere” : Dopo l’illustrazione della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, nella Commissione Bilancio e Finanze di Camera e Senato a Montecitorio, è intervenuto, duramente, l’ex ministro Pier Carlo Padoan, oggi deputato Pd. “Che il reddito di cittadinanza e la riforma pensionistica servono per creare occupazione fa ridere e non è assolutamente vero che l’intervento sulle pensioni accelera l’uscita dal ...

Il lunedì della Gabanelli : Lavoro nero vale 19 - 5% del pil - 11 mld contributi evasi : Una cifra che riguarda solo i lavoratori dipendenti. Calano i controlli e gli introiti che prima della riforma Renzi-Poletti garantivano di recuperare almeno un 10% -