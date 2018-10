ecodibergamo

: La Remer non si rialza Terza sconfitta a Scafati - webecodibergamo : La Remer non si rialza Terza sconfitta a Scafati - GiornTreviglio : La squadra trevigliese esordisce in trasferta, ma non avrà uno dei suoi stranieri. - ECabrioli : ....e non poteva mancare il campiello del Remer! ?? -

(Di domenica 21 ottobre 2018) Laha tenuto testa agli avversari soltanto sino all'intervallo lungo, terminato 43-41 per i locali. Al rientro dagli spogliatoiè salito di colpo in cattedra e per laè stata, così,...