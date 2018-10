La provincia del Verbano-Cusio-Ossola decide se stare in Piemonte o in Lombardia

Referendum Vco - la provincia del Verbano-Cusio-Ossola vota per decidere se passare dal Piemonte alla Lombardia : “Volete che il territorio della provincia del Verbano Cusio Ossola sia separato d alla Regione Piemonte per entrare a far parte integrante della Regione Lombardia ?“. È questo il quesito su cui oggi sono chiamati ad esprimersi gli abitanti dei 76 comuni della sponda Piemonte se del Lago Maggiore in un Referendum consultivo voluto dal comitato promotore “Diamoci un taglio”, presieduto dall’ex senatore Valter Zanetta, passato ...

Nella notte delle forti piogge hanno causato l’allagamento di diverse strade in provincia di Catania : Nella notte ci sono state forti piogge Nella Sicilia orientale, in particolare in provincia di Catania, che hanno causato l’allagamento di diverse strade, case e negozi. Le aree maggiormente colpite sono Ramacca, Palagonia, Scordia (in provincia di Catania) e Agira (in provincia The post Nella notte delle forti piogge hanno causato l’allagamento di diverse strade in provincia di Catania appeared first on Il Post.