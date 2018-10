“La prima volta” – Le storie della quinta puntata di domenica 21 ottobre 2018

Cristina Parodi/ “La famiglia è la cosa più importante. La mia prima volta in tv? Al fianco di Emilio Fede” : Cristina Parodi è in televisione con un nuovo programma, "La prima volta" dove racconta storie di amore, di fiducia e di sacrifici. Valori indispensabili per la vita e per la famiglia(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 15:10:00 GMT)

“La prima volta” – Le storie della quarta puntata di domenica 14 ottobre 2018. : Archiviato l’insuccesso di domenica In della scorsa stagione, Cristina Parodi è tornata in onda alla domenica pomeriggio, proprio al termine del suo ex contenitore domenicale, con un nuovo programma, La prima volta, andando ad occupare la fascia oraria che va dalle 17:35 alle 18:45 che lo scorso anno era rimasta scoperta e occupata da film. […] L'articolo “La prima volta” – Le storie della quarta puntata di domenica 14 ottobre 2018. ...

STEFANO D'ORAZIO/ Nozze da incubo “La testimone Barbara d’Urso non arrivava! Prima notte? Neanche Siffredi…” : Un anno dopo le Nozze, STEFANO D'ORAZIO, l'ex batterista dei Pooh, racconta in un libro tutte le disavventure legate al suo matrimonio. Dai fiori, ai calzini fino a Barbara D'Urso(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 20:21:00 GMT)

Carlotta Mantovan parla per la prima volta dopo Fabrizio Frizzi : “La mia forza è lei” : dopo Fabrizio Frizzi Carlotta Mantovan riparte da sua figlia Carlotta Mantovan si è raccontata per la prima volta alla rivista di Alfonso Signorini, Chi, e ha confessato come vive la sua vita dopo la morte di Fabrizio Frizzi. Un momento difficile, brutto per tutti gli italiani e soprattutto per lei che viveva Fabrizio giorno dopo […] L'articolo Carlotta Mantovan parla per la prima volta dopo Fabrizio Frizzi: “La mia forza è ...

“La prima volta” – Le storie della terza puntata di domenica 7 ottobre 2018. : Archiviato l’insuccesso di domenica In della scorsa stagione, Cristina Parodi è tornata in onda alla domenica pomeriggio, proprio al termine del suo ex contenitore domenicale, con un nuovo programma, La prima volta, andando ad occupare la fascia oraria che va dalle 17:35 alle 18:45 che lo scorso anno era rimasta scoperta e occupata da film. […] L'articolo “La prima volta” – Le storie della terza puntata di domenica 7 ottobre 2018. ...

Virginia Raffaele rivela : “La mia prima cotta è stata per Fiorello” : Virginia Raffaele si racconta: “Il mio primo amore? Fiorello” Virginia Raffaele: un nome, una garanzia. Imita, balla, canta, fa divertire il pubblico. E forse è proprio per questo che gli italiani si sono innamorati di lei, così versatile e divertente alla conduzione del Festival di Sanremo 2016. Un talento puro, quello della Raffaele, che le […] L'articolo Virginia Raffaele rivela: “La mia prima cotta è stata per ...

“La prima volta” – Le storie della seconda puntata di domenica 30 settembre 2018. : Archiviato l’insuccesso di domenica In della scorsa stagione, Cristina Parodi è tornata in onda alla domenica pomeriggio, proprio al termine del suo ex contenitore domenicale, con un nuovo programma, La prima volta, andando ad occupare la fascia oraria che va dalle 17:35 alle 18:45 che lo scorso anno era rimasta scoperta e occupata da film. […] L'articolo “La prima volta” – Le storie della seconda puntata di domenica 30 settembre ...

Rai1 - Alberto Angela : “La prima serata del sabato? Una bella sfida - ma sappiamo che non sarà facile” : “Il passaggio su Rai1 in prima serata? Lo ha deciso la gente a casa. Ma restiamo con i piedi per terra, sappiamo che scommessa è difficile. Ci proviamo”. Lo ha detto parlando con i cronisti il conduttore televisivo Alberto Angela margine della conferenza stampa di presentazione del programma “Ulisse, il piacere della scoperta“. Il 29 settembre la trasmissione debutterò in prima serata su Rai1 L'articolo Rai1, Alberto ...

CRISTINA PARODI/ Frecciatine alla rivale Barbara D’Urso - domenica la seconda puntata di “La prima volta” : CRISTINA PARODI è tornata la domenica pomeriggio su Rai 1 con il suo nuovo programma La prima volta. La conduttrice parla delle differenze con le altre signore della domenica.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 00:42:00 GMT)

“La prima volta” – Il nuovo programma di Cristina Parodi. La prima puntata di domenica 23 settembre 2018. : Archiviato l’insuccesso di domenica In della scorsa stagione, Cristina Parodi torna in onda alla domenica pomeriggio, proprio al termine del suo ex contenitore domenicale, con un nuovo programma, La prima volta, andando ad occupare la fascia oraria che va dalle 17:35 alle 18:45 che lo scorso anno era rimasta scoperta e occupata da film. La […] L'articolo “La prima volta” – Il nuovo programma di Cristina Parodi. La prima puntata ...

“La prima volta”. Bomba - ecco il figlio di Maurizio e Maria. Somiglianze? : Era il 2004 quando la coppia più famosa della tv italiana decise di adottare Gabriele. All’epoca lui aveva solamente 12 anni e da allora è diventato inseparabile da mamma Maria e papà Costanzo. Il rapporto con i genitori è fortissimo e il giovane, che oggi è un uomo, da qualche tempo è entrato nell’azienda di famiglia. Lavora infatti alla ”Fascino”, la casa di produzione creata dalla De Filippi e da Costanzo, ed è stato ...

F1 - Verstappen contento a metà : “La simulazione di qualifica non mi è piaciuta - difficile centrare la prima fila” : Il pilota olandese ha commentato i risultati ottenuti nella giornata di oggi a Singapore, sottolineando come sarà difficile ottenere la prima fila Il più veloce nelle seconde prove libere del Gp di Singapore è Kimi Raikkonen, che ferma il cronometro sull’1:38.699 precedendo l’inglese della Mercedes Lewis Hamilton di undici millesimi. Photo4 / LaPresse Terzo tempo per l’olandese Max Verstappen, apparso non soddisfatto al ...

Libia - l’Onu dice “no” a Macron : “Nessun voto prima del 2019”. La Francia non ci sta : “Lavoriamo per il 10 dicembre” : Il Consiglo di Sicurezza delle Nazioni Unite dice “no” alle elezioni in Libia prima del 2019. E’ quanto emerge dall’ultima riunione all’Onu, dove si è deciso di prolungare la missione nel paese per un altro anno, senza approvare la data del 10 dicembre per le elezioni, come indicato nel vertice di Parigi di quattro mesi fa. Il Consiglio ha approvato una bozza di risoluzione presentata dal Regno Unito per andare alle ...

“La prima volta”. Altro che Romina : con chi si presenta Al Bano a Venezia : Al Bano e Romina, Romina e Al Bano. E Loredana Lecciso. Sono mesi che la cronaca rosa non dà tregua a quello che è stato definito un ‘triangolo amoroso’. Da ormai 5 anni il cantante di Cellino San Marco e la sua ex moglie Romina Power hanno riallacciato i rapporti. Di lavoro, inizialmente, ma poi le voci di un ritorno di fiamma dopo la fine della relazione di lui con la Lecciso si sono fatte prepotenti. Per tutta ...