La prima volta con Cristina Parodi | anticipazioni domenica 21 ottobre

Figlia infermiera rianima papà colpito da infarto/ "Farlo la prima volta su di te non è stato facile" : Figlia infermiera rianima papà colpito da infarto. Video, è successo a Savona: la 21enne Ilaria Lavazelli ha soccorso e salvato la vita al genitore colto da malore.

Caso Ragusa - il figlio di Roberta per la prima volta in tv : 'Mio padre non è un assassino' : Sono passati quasi sette anni da quando si sono completamente perse le tracce di Roberta Ragusa , la donna di San Giuliano Terme , Pisa, scomparsa nel nulla durante la notte tra il 12 e il 13 gennaio ...

Intervista Salvini : 'Basta sceneggiate. Luigi sapeva - non passo per idiota'. Tensione su condono prima del Cdm : 'Stavolta chiederò copia del ... : di Mario Ajello dal nostro inviato Adesso è arrabbiato Matteo Salvini. Anzi sarebbe meglio dire: annoiatissimo. 'Questa sceneggiata sta durando troppo. E sta facendo perdere tempo a tutti. Vogliono ...

Accadde oggi : Guerre Stellari arriva per la prima volta nelle sale cinematografiche italiane : Negli Stati Uniti era il 25 maggio 1977, quando Star Wars uscì nelle sale cinematografiche dove arrivò a incassare 461 milioni di dollari. In Italia la pellicola arrivò il 20 ottobre dello stesso anni quando il film uscì, inizialmente solo in alcune città, nei nostri cinema con il titolo di Guerre Stellari . Il successo fu immediato: restò in testa ai botteghini per quasi un anno. La saga cinematografica creata da George Lucas è tutt’ora ...

Massimo Giletti torna in Rai - prima volta dalla cacciata. Sgancia la bomba : 'Ho una clausola nel contratto' : 'È la prima volta che torno in uno studio Rai dopo la fine de l' Arena ". A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora , su Rai Radio1, è Massimo Giletti , conduttore e giornalista, attualmente alla guida ...

Alessia Marcuzzi parla per la prima volta del dolore di Elena Santarelli : Alessia Marcuzzi parla per la prima volta del dolore di Elena Santarelli, che da mesi sta combattendo contro il tumore del figlio Giacomo. La showgirl qualche tempo fa, coraggiosamente, aveva deciso di raccontare il suo dramma su Instagram, condividendo con i follower il dolore per la malattia del figlio, ma anche la sua grande positività. Accanto a lei tanti amici conosciuti durante il suo lavoro in tv, non solo Paolo Bonolis e Sonia ...

La prima volta - quando il momento giusto? : Ciao Davide, sono fidanzata da un anno con Luca, un mio compagno di classe. Da qualche tempo vorrebbe fare il grande passo ma non so se sia arrivato il momento giusto. Come faccio a capirlo? Grazie Sara Cara Sara, nella tua domanda ci sono due elementi da isolare e su cui riflettere. Il primo elemento che isolerei è “prima volta”. Cosa succede per la “prima volta”? Tutto. Ogni cosa che noi facciamo ha una prima volta. La prima volta a scuola, la ...

Accadde oggi : nel 1912 la Libia diventa colonia italiana - l’esercito aveva utilizzato per la prima volta autovetture Fiat Tipo : Il 19 ottobre 1912 l’Italia prese possesso di Tripoli, in Libia, dall’Impero ottomano. Termina così la Guerra Italo-Turca, o guerra di Libia, combattuta dal Regno d’Italia contro l’Impero ottomano tra il 29 settembre 1911 e il 18 ottobre 1912, per conquistare le regioni nordafricane della Tripolitania e della Cirenaica. La volontà italiana di allargare i propri domini coloniali postò l’esercito Regio a impadronirsi delle due province ...

Lega e M5S calano nei sondaggi - è la prima volta. La rilevazione di Agi/Youtrend : Per la prima volta dalla nascita del governo gialloverde, Lega e M5s accusano entrambi un calo, anche se piccolo, nei sondaggi. La flessione è dello 0,8% per la Lega e dello 0,2% per i 5 Stelle: poca cosa da un punto di vista strettamente statistico, ma ci sono due dati rilevanti. Il primo è che finora mai nella nostra Supermedia la Lega aveva perso terreno per due settimane di fila, il secondo è che il calo riguarda ...

Cristina Parodi/ "La famiglia è la cosa più importante. La mia prima volta in tv? Al fianco di Emilio Fede" : Cristina Parodi è in televisione con un nuovo programma, "La prima volta" dove racconta storie di amore, di fiducia e di sacrifici. Valori indispensabili per la vita e per la famiglia

Roma - clan Spada : tre condanne per associazione di stampo mafioso. È la prima volta per il gruppo attivo a Ostia : Il tribunale di Roma ha riconosciuto per la prima volta l’associazione di stampo mafioso per tre appartenenti al clan degli Spada, attivo nella zona di Ostia. In particolare il gup Claudio Cappiello, accogliendo le richieste del pm Mario Palazzi, ha condannato a 10 anni e 8 mesi Massimiliano Spada e Massimo Massimiani detto Lelli e a 9 anni di carcere Claudio Galatioto. I tre erano stati arrestati nel gennaio scorso nella maxi operazione che ...