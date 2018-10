La nostra voglia di incazzarci

Riace - delegazione di migranti va da Lucano "Non vogliamo andarcene - è la nostra vita" : Cresce la preoccupazione tra i migranti che vivono a Riace dopo la circolare con cui il ministero dell'Interno ne ha disposto il trasferimento. Alcuni giovani hanno voluto esprimere il loro punto di vista al sindaco Domenico Lucano facendogli visita nella casa in cui dal 2 ottobre si trova agli arresti domiciliari

Riace - delegazione di migranti va da Lucano : "Non vogliamo andarcene - è la nostra vita" : Cresce la preoccupazione tra i migranti che vivono a Riace dopo la circolare con cui il ministero dell'Interno ne ha disposto il trasferimento. Alcuni giovani hanno voluto esprimere il loro punto di vista al sindaco Domenico Lucano facendogli visita nella casa in cui dal 2 ottobre si trova agli arresti domiciliari

Milan - Scaroni : “Vogliamo tornare in alto. Gattuso? Ha la nostra fiducia” : E’ il volto del nuovo Milan targato Elliot e si è subito messo al lavoro per riportare i rossoneri in alto. Per questo, Paolo Scaroni ha voluto al suo fianco gente che ha scritto pagine di storia del club Milanese, come Leonardo e Paolo Maldini. In un’intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’, ha confessato quanto sia orgoglioso e, allo stesso tempo, quanto sia difficile presiedere una società così gloriosa: “Per ...