La Merkel non rispetta i patti e non si prende più i migranti

SCENARIO/ Non solo Verdi : dopo la Merkel arriveranno anche i nuovi 'rossi' : Senza la stabilità assicurata dalla Csu in Baviera, i popolari tedeschi non sono in grado di garantire alcun governo su scala nazionale ed europea.

SCENARIO/ Non solo Verdi : dopo la Merkel arriveranno anche i nuovi "rossi" : Senza la stabilità assicurata dalla Csu in Baviera, i popolari tedeschi non sono in grado di garantire alcun governo su scala nazionale ed europea. Lo SCENARIO. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 06:03:00 GMT)ELEZIONI GERMANIA/ La Baviera manda un avviso di sfratto a questa Europa, di G. Da RoldSCENARIO/ La Merkel al bivio tra migranti ed euro, int. a V. Giacché

Cosa pensa Angela Merkel? Perché Berlino sta ancora "pesando" il Governo italiano e non vuole esporsi : Cosa pensa Angela Merkel della situazione italiana? Con la Commissione Ue in prima linea per provare ad arginare la spaccatura di Roma rispetto alle regole, con Emmanuel Macron che si intesta la battaglia contro Matteo Salvini e i sovranismi, Berlino sceglie invece la linea morbida, non si esprime ufficialmente, ammorbidisce quando c'è da ammorbidire e rifugge qualsiasi tipo di scontro frontale nonostante le diverse vedute, tende anzi la ...

Il pronipote di Hitler ‘tifa’ Merkel e critica Trump : ‘Non sopporto i bugiardi’ : Al pronipote di Hitler piace Angela Merkel ma il “populismo” di Donald Trump no, proprio non va giù. Si chiama Alexander e ha scelto da tempo di vivere negli Stati Uniti il discendente del Fuhrer, figlio di William Patrick che non era certo il prediletto tra i nipoti del fondatore del Nazismo. Raggiunto in casa, nella sua villetta del Long Island, da un cronista del quotidiano “Bild”, l'americano d'adozione e tedesco di “illustre” famiglia si è ...

Migranti - lite Salvini-Germania su rimpatri in Italia/ Ministro - 'Non esiste' : tensioni tra Merkel e Seehofer : Migranti, Salvini "Chiuderemo gli aeroporti". Ultime notizie, scontro con Germania sui rimpatri: Berlino, 'per ora stop ai voli charter in Italia'.

Migranti - lite Salvini-Germania su rimpatri in Italia/ Ministro - "Non esiste" : tensioni tra Merkel e Seehofer : Migranti, Salvini “Chiuderemo gli aeroporti”. Ultime notizie, Germania pronta a mandarci 40mila "dublinanti": Berlino, "per ora stop a voli charter"(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 15:27:00 GMT)

Salvini a muso duro contro la Germania della Merkel : “Chiuderemo anche gli aeroporti - non vogliamo immigrati irregolari” : Salvini a muso durissimo con la Merkel, per evitare l’arrivo di 40mila immigrati irregolari in Italia tramite dei charter provenienti dalla Germania La Germania minaccia di scaricare in Italia migliaia di immigrati? Alla minaccia risponde, con forza, Matteo Salvini: “Se qualcuno, a Berlino o a Bruxelles, pensa di scaricare in Italia decine di immigrati con dei voli charter non autorizzati, sappia che non c’è e non ci sarà nessun ...

In Germania non ci sono solo populismi mangiatutto e Merkel in crisi : I giornali tedeschi e anche quelli europei non fanno che parlare del crepuscolo della cancelliera, Angela Merkel, con quel termine – Merkeldämmerung – che è ormai ovunque, soprattutto sui manifesti e sui feed twitter dell’Alternative für Deutschland (AfD), che sull’implosione della Merkel scommette

Merkel sempre più giù : metà dei tedeschi non la vuole come cancelliere : Angela Merkel non riesce più a riprendersi. Non c'è sondaggio che non rivela la sua caduta nell'indice di gradimento della popolazione tedesca. E il crollo rispetto al 2017 è evidente. Secondo un sondaggio realizzato da Emnid per il Bild am Sonntag, solo il 48% degli intervistati ritiene la cancelliera adatta a rivestire l'incarico. Circa la metà delle persone intervistate, il 46 per cento, crede che la Merkel debba lasciare al più presto la ...

Germania : portavoce - Merkel non chiederà la fiducia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Merkel non chiederà la fiducia : ANSA, - BERLINO, 26 SET - Angela Merkel non chiederà la fiducia in Parlamento dopo la sconfitta subita ieri nell'ambito del suo gruppo parlamentare. Lo ha affermato il portavoce Steffen Seibert, ...

Per la prima volta il capogruppo della Cdu non sarà un Merkeliano : Berlino. Nella sua lunga carriera di cancelliera Angela Merkel ha affinato la sua naturale predisposizione a risolvere le controversie a bassa voce e, quando necessario, a incassare i colpi con un sorriso. Così, la leader cristiano democratica è stata la prima a complimentarsi con Ralph Brinkhaus pe

Germania - Merkel ammette : gestione del caso Maassen 'non convincente' - : La Cancelliera si è detta "rammaricata" e ha destinato l'ex capo degli 007 tedeschi, rimosso per i contatti con l'estrema destra, a un incarico meno prestigioso rispetto a quello di segretario di ...

GERMANIA “GLI ITALIANI POVERI NON LI VOGLIAMO”/ Ultime notizie - l’attacco paradossale della Merkel : “ITALIANI disoccupati a rischio espulsione da GERMANIA”. La segnalazione di diversi immigrati. Sottosegretario Merlo: “Se vero, è grave”. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 12:21:00 GMT)