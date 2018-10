La manona di Grillo su Mattarella | Dovremmo togliere i poteri al Capo dello

huffingtonpost

(Di domenica 21 ottobre 2018) Beppesale sul palco di 'Italia a 5 stelle', lakermesse pentastellata in corso al Circo Massimo di Roma. Saluta il pubblico, agitando una manina di plastica, scimmiottando la polemica di questi giorni con il decreto Fiscale."Noi abbiamo cambiato il mondo...guardate a Conte cosa è successo in in 4 mesi, era un cazzo di professorino, che faceva l'esegesi del diritto e ora è qui, cazzo.. noi cambieremo il mondo". Lo afferma Beppedal palco di Italia 5 Stelle soffermandosi poi sul leader del Movimento Luigi Di Maio. "Nessuno mette in difficoltà Di Maio, solo io posso farlo, perché so tutte le cose vere ma non le dirò mai"."Stiamo lavorando intensamente dal primo giorno ma per realizzare tutto il nostro programma il nostro arco di impegno deve essere lungo: fino al 2023". Così il premier Giuseppe Conte a Italia 5 Stelle dove annuncia ...