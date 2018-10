La Leopolda del populismo

Leopolda 9 - dall’attacco a Foa al tabu congresso : nel talk show del renzismo vietato parlare del futuro del Pd : Se l’antipasto era stato il talk-show con Renzi presentatore in versione Fazio e Bonolis sul palco al posto dell’atteso Minniti, la Leopolda numero nove si chiude così com’era iniziata. Con un’unica grande assente: la politica. Rimasta sullo sfondo, nell’edizione da format tv, tra la regia che rincorre i millennials, e il palco riservato a finanzieri, fisici, economisti e showman. Non basta nemmeno la chiusura dell’ex premier, tornato nei panni ...

Gli 'sbandati' (tantissimi) della Leopolda : C'è la standing ovation per il sindaco di Riace Mimmo Lucano, quando dal palco lo cita Lanfranco Fanti, segretario del Pd Belgio: "L'Europa lo considera un modello, noi lo arrestiamo come i fascisti fecero per Spinelli e Pertini!". E si infiamma la platea della Leopolda quando Umberto Minopoli, ex di Leonardo Finmeccanica, presidente dell'Associazione Italia nucleare, denuncia "il comportamento di una parte della sinistra ideologica che ...

Leopolda - Renzi : “Colpa del mio carattere? Quando erano ministri andava bene. M5s e Lega? Finiranno sul patibolo” : Esordisce ammonendo il suo pubblico a non cedere all’odio, ma poi si toglie tutti i sassolini dalle scarpe: nel suo discorso di chiusura, alla nona edizione della Leopolda, Matteo Renzi non risparmia nessuno. Le prime battute sono sulla mancata laurea di Salvini e di Di Maio, poi si sfoga sul “manganello web” del M5s e della Lega: “L’odio fa tanto male. Ci hanno buttato addosso quintali di fango non ci hanno ...

Il fuoriprogramma della Bellanova scalda la Leopolda : "Troppo testosterone nel Pd" : Un intervento fuori programma, quello di Teresa Bellanova, salutato con una lunga ovazione dal popolo della Leopolda. La senatrice Pd sale sul palco poco prima di Matteo Renzi e scalda subito la platea: "Nello statuto della forza dove voglio continuare a combattere ci deve stare la regola che Matteo ha messo in campo quando ha fatto governo metà di uomini e metà di donne: troppo testosterone dentro il Pd. Basta con terne e quaterne ...

Notizie del giorno : Leopolda e Italia 5 Stelle : Notizie del giorno. Leopolda Matteo Renzi sarebbe intenzionato a puntare su Marco Minniti. Il primo giorno di Italia 5 Stelle al Circo Massimo ha visto come principali protagonisti il vicepremier, Luigi Di Maio, e il presidente della Camera, Roberto Fico. Notizie del giorno: la Leopolda Nonostante la presenza alla Leopolda, Marco Minniti non ha sciolto la riserva sulla sua candidatura alle primarie dem, come molti si aspettavano. “Non mi candido ...

Leopolda 9 - segui la diretta della giornata conclusiva della kermesse renziana : Sono già pieni gli ampi saloni della Leopolda, l’antica stazione fiorentina che da 9 anni ospita la kermesse di Matteo Renzi, prima sindaco di Firenze, poi segretario del Pd e premier, e ora ‘semplicè senatore si Scandicci. L’attesa è tutta per il discorso che Renzi terrà alle 12,30 e con il quale concluderà i lavori di questa edizione intitolata “Ritorno al futuro“, con espliciti riferimenti al film culto di Robert Zemeckis, ...

Leopolda - la diretta del dibattito con Matteo Renzi nei panni del conduttore : “Realizzo un sogno. Sono felicissimo” : “Posso finalmente realizzare il sogno della mia vita: posso fare il conduttore televisivo. Sono felicissimo”. Lo ha detto sorridendo Matteo Renzi, oggi nel corso della seconda giornata di lavori della Leopolda 9, iniziando la sessione pomeridiana che prevede Renzi nell’insolita veste di conduttore di un talk show. L'articolo Leopolda, la diretta del dibattito con Matteo Renzi nei panni del conduttore: “Realizzo un sogno. Sono ...

Leopolda 9 - Renzi : "Rischiamo l'osso del collo"/ Streaming video : "Salvini e Di Maio non romperanno mai" : Leopolda 9, Renzi: "Ritorno al futuro": la nona edizione della kermesse Renziana nella storica stazione di Firenze. Non si parlerà del Congresso Pd: Streaming video, ospiti e programma.(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 11:46:00 GMT)

Leopolda - Scalfarotto lancia comitati civici : “Non è embrione del partito di Renzi”. Ma c’è chi spera nel nuovo soggetto : “I comitati civici? Non saranno l’embrione del nuovo partito di Renzi”. Taglia corto Ivan Scalfarotto, l’ex sottosegretario allo Sviluppo economico e deputato dem, pronto a presentare l’iniziativa alla nona edizione della Leopolda. “Nessun tentazione di abbandonare un simbolo logoro e un partito abbattuto dalle sconfitte? No, siamo orgogliosi di quanto fatto. I comitati serviranno a reagire a un governo che ...

Leopolda - il ritorno del finanziere Davide Serra. Renzi lo esalta e attacca : “Salvini-Di Maio? Persi 700 milioni al mese” : C’è chi ricorda ancora le sue dichiarazioni esplosive sullo sciopero alla Leopolda 2014, quando Davide Serra – finanziere amico di Renzi e storico sponsor delle sue campagne elettorali – rivendicò la necessità di limitarlo, convinto che creasse più disoccupati. Parole che costrinsero l’ala Renziana del Pd a immediate rettifiche, dopo uno scontro con la Cgil nel mezzo della riforma (contestata) del Jobs Act. Ora, anni dopo ...

Leopolda - la contromanovra Renzi-Padoan : «Il Paese rischia l'osso del collo» : Lo sono però per Renzi che ora è tutto concentrato sulla contromanovra in sei punti presentata con l'ex ministro dell'Economia Padoan: riduzione del deficit nominale al 2,1 nel 2019, all'1,8 nel 2020,...

Renzi alla Leopolda : "Paese rischia l'osso del collo" : E' quanto ha detto l'ex premier Matteo Renzi nel corso di una conferenza stampa alla stazione Leopolda di Firenze con l'ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, per presentare una contro-manovra ...

Leopolda - la domanda del giornalista fa arrabbiare Renzi : “Questa non è la sede del Pd - surreale si parli sempre di noi” : Per la nona edizione della Leopolda, l’ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ora senatore dem, ha scelto di iniziare la kermesse fiorentina, insieme al deputato ed ex ministro dell”Economia, Pier Carlo Padoan, presentando una “contro-manovra” economica alternativa a quella dell’attuale esecutivo. “Stiamo rischiando l’osso del collo. C’è un governo che manda il Paese a sbattere contro un muro. ...

'Leopolda 9' tra DeLorean e skateboard - Renzi : voltiamo pagina : Firenze, 19 ott., askanews, - 'Chiudere la pagina del passato', con un atto simbolico che aprirà i lavori della Leopolda, e guardare al presente e al futuro con la macchina del tempo DeLorean, che è l'...