La fronda a Di Maio che fa infuriare Salvini

(Di domenica 21 ottobre 2018) Ottantuno emendamenti targati M5s. È il numero che ha fattoMatteoquando ha visto smontato uno per uno ogni singolo articolo del suo decreto Sicurezza. Non si tratta di proposte di modifiche collaterali o di poco conto, bensì qualora venissero approvate crollerebbe il cuore del provvedimento. La mossa porta in calce, in molti casi, le firme dell'ala grillina che mal sopporta il mood del governo M5s-Lega: Gregorio De Falco, Paola Nugnes, Vanin, Buccarella, Iunio Valerio Romano, Elena Fattori, Virginia La Mura. Di coloro cioè che talvolta non hanno nascosto le loro critiche anche nei confronti del capo politico e si sentono più vicini, almeno sul tema dell'immigrazione, alle posizioni di Roberto Fico. I critici cosa chiedono dunque che cambi nelle nuove regole sull'immigrazione tanto care ai leghisti? Prima di tutto che il permesso di ...