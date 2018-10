La forza di Salvini è nella pavidità dei suoi compagni di governo

Giorgetti : "Salvini leader di una forza sovranista". E così scatena l'ira di FI : ' Quello che è riuscito a fare Salvini è stato sdoganare la destra, ha di fatto dato una leadership a questo mondo, parla diretto alla gente e la gente lo segue e vorrebbe votarlo anche di più. ...

Il coordinatore di forza Italia della Calabria presenta "forza Salvini" e viene sospeso dal partito : "Un movimento che non mette in discussione Berlusconi ma la sua classe dirigente" e così a Montecitorio il vicecoordinatore nazionale e coordinatore regionale dei club Forza Italia della Calabria ...

FI - nasce la corrente 'forza Salvini' : Roma, 11 ott., AdnKronos, - In Forza Italia c'è chi dice 'Forza Salvini'. La nuova corrente azzurra ha anche un logo e porta il nome del leader della Lega, inserito all'interno dello storico simbolo ...

SALVINI CONTRO BOERI : “SI DIMETTA - POI SI CANDIDI”/ Ultime notizie : forza Italia sostiene presidente Inps : Inps, Tito BOERI contesta la Manovra: "con Quota 100 il debito aumento di 100 miliardi”. Penalizzati giovani e donne, la critica al Governo: "pensioni non sono privilegio”. SALVINI replica(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 16:01:00 GMT)

forza Salvini - nasce la corrente populista dentro Forza Italia/ “Sosteniamo la Lega" - schiaffo a Berlusconi : Forza Salvini, nasce la corrente populista dentro Forza Italia: “Sosteniamo la Lega", schiaffo a al presidente Silvio Berlusconi. Il suo promotore è stato sospeso immediatamente(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 15:48:00 GMT)

Nasce ‘forza Salvini’ - corrente che vuole sostenere il governo. forza Italia sospende il promotore : All’interno di Montecitorio si è svolta la conferenza stampa di presentazione di ‘Forza Salvini‘, corrente di Forza Italia che sostiene la necessità di appoggiare l’attuale governo riconoscendo il leader della Lega come guida per il centro-destra. “Questa iniziativa parte dalla base di Forza Italia – ha spiegato Pietro Spizzirri, del Club Forza Italia Calabria -. Il partito sta portando avanti una linea ...

“forza Salvini“ è la nuova corrente di forza Italia : In Forza Italia nasce la corrente interna Forza Salvini, presentata ufficialmente stamane a Montecitorio. La componente è pro-azione di governo di Salvini dall’interno di FI. A darle vita, Pietro Spizzirri, vicecoordinatore nazionale e coordinatore regionale dei club FI della Calabria. “Noi vogliamo sostenere l’azione politica di Salvini da Forza Italia, la nostra bandiera è Forza Italia – ha dichiarato Spizzirri – ...

In crisi forza Italia - Toti : no scissioni ma riflettere. E spunta “forza Salvini” - corrente pro Lega : Un alleato al Governo mentre tu fai opposizione. Sondaggi impietosi. All’orizzonte, il ritorno in campo del fondatore, pronto a candidarsi alle Europee per misurare il peso del partito svuotato dal successo del Carroccio. Per Forza Italia sono giorni difficili. E ora che, con la riabilitazione, la carta Berlusconi sarà finalmente ri-giocata, tutto ...

