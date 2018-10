La donna che ha cenato con i grandi di tutto il ' 900

Stefano De Martino al Big Show dà le indicazioni sulla donna ideale che somiglia tanto a…Leggi la sua intervista : Stefano De Martino è il super ospite dell’ultima puntata del Big Show di Andrea Pucci. Il ballerino è super fascinoso in camicia bianca, pantaloni neri e cravatta, con i capelli tagliati cortissimi e una... L'articolo Stefano De Martino al Big Show dà le indicazioni sulla donna ideale che somiglia tanto a…Leggi la sua intervista proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Laura Silvestre - moglie di Kekko dei Modà/ La donna che c'è dietro i successi del cantante (Verissimo) : Laura Silvestre è la moglie di Kekko dei Modà, che sarà ospite oggi 20 ottobre a Verissimo. La donna lavora dietro le quinte e contribuisce con il suo appoggio ai successi del cantante.(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 05:07:00 GMT)

Gf Vip - Monte : "Cecilia è la donna della mia vita". E chiama Giulia Chechu : Francesco Monte sembra essere piuttosto confuso sui suoi sentimenti per Cecilia Rdoriguez e nella casa del Gf Vip casca in qualche gaffe. Dopo una lunga chiacchierata con Andrea Mainardi , Francesco ...

Kledi Kadiu : "Il matrimonio con Charlotte un giorno indimenticabile"/ "E' la donna che ho sempre desiderato" : Kledi Kadiu ospite a Storie Italiane: il ballerino albanese ha parlato del matrimonio con la compagna Charlotte e di sua figlia Lea, che compirà 3 anni(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 10:46:00 GMT)

Napoli - ripristinata la pensione alla donna di 85 anni che morì due volte - ma solo per l'Inps - : CASANDRINO - Saranno ripristinate con effetto immediato la pensione di reversibilità e l'indennità di accompagnamento a Maria D'Angelo, 85 anni, sospese perché la donna, per l'Inps, risultava deceduta,...

Napoli - ripristinata la pensione alla donna di 85 anni che morì due volte - ma solo per l'Inps - : CASANDRINO - Saranno ripristinate con effetto immediato la pensione di reversibilità e l'indennità di accompagnamento a Maria D'Angelo, 85 anni, sospese perché la donna, per l'Inps, risultava deceduta,...

Napoli - ripristinata la pensione alla donna di 85 anni che morì due volte (ma solo per l'Inps) : CASANDRINO - Saranno ripristinate con effetto immediato la pensione di reversibilità e l?indennità di accompagnamento a Maria D'Angelo, 85 anni, sospese perché la...

Michele Romeo - il prof vestito da donna/ “Sono appeso tra due mondi - ma mia moglie mi accetta così come sono” : Michele Romeo, il prof vestito da donna: la sua storia a La Vita in Diretta. “Sono appeso tra due mondi, ma mia moglie mi accetta così come sono”. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 19:12:00 GMT)

Mrs. Delicious - la donna che porta sorrisi regalando gelati : Stacey Achterhoff è una insegnante per bimbi senza tetto che nel periodo estivo si trasforma in Mrs. Delicious: il suo alter...

Espulsa la donna islamista che aiutò Maria Giulia Sergio a raggiungere la Siria : La cittadina albanese 44enne Arta "Anila" Kacabuni è stata Espulsa e accompagnata alla frontiera dall"aeroporto romano di Fiumicino con provvedimento del Ministro dell"Interno.La donna, in Italia dal 2003 e residente a Scansano, in provincia di Grosseto, era stata arrestata nel luglio 2015 durante l"operazione "Martese" che aveva portato all"esecuzione di dieci ordinanze di custodia cautelare con l"accusa di terrorismo per adesione all"Isis.Nei ...

Valerio Merola : “C’è una sola donna che avrei voluto sposare - Bianca Berlinguer. E’ straordinaria in tutto” : “C’è una sola donna che avrei voluto sposare: Bianca Berlinguer”. Il “Merolone” non finisce mai di stupire. Nonostante l’eliminazione assai rapida dalla casa del Grande Fratello VipValerio Merola torna in scena con uno dei suoi (tanti) rimpianti da latin lover. La confessione arriva in un’intervista rilasciata al settimanale Chi. “Ho fatto il playboy per 40 anni. Ma c’è una sola donna che avrei voluto sposare: Bianca Berlinguer. Io so che ...

Enzo Iacchetti lancia un’appello cerco una donna tra i 37 e i 42 anni : Enzo Iacchetti a “Un Giorno da Pecora”, Rai Radio1, la trasmissione condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, dichiara “Sono single da quasi due anni. Di quale età vorrebbe la sua nuova compagna? “Direi dai 37 ai 42 anni. Se volessimo fare un’ appello per trovarne un’altra…”. Enzo Iacchetti è di nuovo alla guida di Striscia La Notizia, ha anche parlato della querelle tra il programma satirico e Vittorio Feltri, a ...

Brescia - auto sterza e travolge i tavolini di un bar : morta donna 55enne che beveva un caffè all’aperto : Un’auto che travolge i tavolini all’aperto di un bar e uccide una donna di 55 anni. È successo nella mattinata di lunedì 15 ottobre a Brescia, in via Milano – trafficata strada che conduce al centro storico – di fronte al cimitero monumentale. La vittima, Lina Gorni, abitava a pochi metri dal locale, il bar “Leo Gaio”: era una cliente abituale. Dopo l’impatto è stata soccorsa e trasportata agli Spedali ...

Enzo Iacchetti single da due anni - l'appello : «Cerco una donna tra i 37 e i 42 anni» : "Sono single da quasi due anni. " Così Enzo Iacchetti a Un Giorno da Pecora, Rai Radio1, la trasmissione condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Di quale età vorrebbe la...