Kimi Raikkonen | GP Stati Uniti 2018 | “E’ stato un grande weekend Contento di essere

F1 - Pagelle GP Stati Uniti 2018 : Kimi Raikkonen impeccabile - Verstappen regala spettacolo - Hamilton prudente - Vettel si mangia le mani : Il Gran Premio degli Stati Uniti 2018 di Formula Uno vede il ritorno al successo di Kimi Raikkonen che domina la gara e tiene duro dagli assalti di Max Verstappen e Lewis Hamilton autori di una buona gara. Diversi piloti promossi ad Austin, alcuni bocciati e numerosi con insufficienze davvero nette. Andiamo a conoscere chi si è comportato meglio sullo splendido Cirtcuit Of The Americas. Pagelle GP Stati Uniti F1 2018 Kimi Raikkonen (FERRARI) ...

F1 - GP Stati Uniti 2018 : Kimi Raikkonen spezza il tabù e vince ad Austin davanti a Verstappen e Hamilton. Vettel 4° dopo un altro errore : Kimi Raikkonen (Ferrari) spezza un digiuno lungo 5 anni e torna al successo, vincendo il Gran Premio degli Stati Uniti 2018 di Formula Uno dopo una prova letteralmente impeccabile, prendendo il comando della gara sin dal via, e gestendo nel migliore dei modi le sue gomme, fermandosi una sola volta ai box, contro le due di Lewis Hamilton (Mercedes) che si deve accontentare del gradino più basso del podio e rimandare, quindi, i festeggiamenti per ...

F1 - GP Stati Uniti 2018 | Sebastian Vettel : “Peccato per non aver centrato la pole”. Kimi Raikkonen : “Domani non ho nulla da perdere” : Giornata agrodolce in casa Ferrari. Le vetture di Maranello hanno compiuto importanti passi in avanti rispetto alla brutta giornata di ieri, ma la pole position del Gran Premio degli Stati Uniti (clicca qui per la cronaca) è svanita per 61 millesimi per quanto riguarda Sebastian Vettel e 70 per Kimi Raikkonen, una vera inezia. Distacchi decisamente ridotti nei confronti di Lewis Hamilton, che aumentano i rimpianti dei due piloti, specialmente ...

F1 - GP Stati Uniti 2018 | Sebastian Vettel : “Peccato per non aver centrato la pole” - Kimi Raikkonen : “Domani non ho nulla da perdere” : Giornata agrodolce in casa Ferrari. Le vetture di Maranello hanno compiuto importanti passi in avanti rispetto alla brutta giornata di ieri, ma la pole position del Gran Premio degli Stati Uniti (clicca qui per la cronaca) è svanita per 61 millesimi per quanto riguarda Sebastian Vettel e 70 per Kimi Raikkonen, una vera inezia. Distacchi decisamente ridotti nei confronti di Lewis Hamilton, che aumentano i rimpianti dei due piloti, specialmente ...

F1 - Kimi Raikkonen : “Pentito per quello che ho fatto a Monza? Ho fatto la mia gara. La Ferrari ha deciso sul mio futuro” : Kimi Raikkonen è pronto per scendere in pista nel GP degli Stati Uniti, ad Austin (Texas). Il finlandese della Ferrari spera, come anche il suo compagno di squadra Sebastian Vettel, di avere a disposizione una Rossa performante per provare a contrastare Lewis Hamilton e la Mercedes e rovinare la festa mondiale al britannico. Il finnico, però, intervistato da “La Repubblica” è tornato sui temi che hanno riguardato il GP d’Italia, a ...

F1 - la stagione anonima di Kimi Raikkonen. Eppure molte volte ha preceduto Sebastian Vettel all’arrivo… : Come si è visto, sempre più, in questi ultimi appuntamenti del Mondiale di Formula Uno 2018, per arrivare al titolo iridato non sempre è sufficiente la qualità di un pilota, in questo caso Lewis Hamilton. Talvolta, infatti, anche l’apporto del compagno di scuderia può fare la differenza. Valtteri Bottas, per esempio, è stato fondamentale per la causa-Mercedes a Monza e Sochi, proprio quando si è andato a chiudere ogni discorso per il ...

F1 - la stagione anonima di Kimi Raikkonen. Eppure molte volte ha preceduto Sebastian Vettel all’arrivo… : Come si è visto, sempre più, in questi ultimi appuntamenti del Mondiale di Formula Uno 2018, per arrivare al titolo iridato non sempre è sufficiente la qualità di un pilota, in questo caso Lewis Hamilton. Talvolta, infatti, anche l’apporto dei compagno di scuderia può fare la differenza. Valtteri Bottas, per esempio, è stato fondamentale per la causa-Mercedes a Monza e Sochi, proprio quando si è andato a chiudere ogni discorso per il ...

F1 - Arrivabene e i retroscena sull’addio di Raikkonen : “ecco cosa ci aveva chiesto Kimi” : Il team principal della Ferrari ha parlato dell’addio di Raikkonen in occasione del Festival dello Sport di Trento, rivelando un piccolo retroscena Il futuro di Kimi Raikkonen, il Mondiale ormai quasi andato e i metodi di gestione delle gare. Sono questi alcuni degli argomenti trattati da Maurizio Arrivabene in occasione del Festival dello Sport di Trento, durante il quale il team principal della Ferrari ha raccontato alcuni ...

F1 - incidente per Kimi Raikkonen. Multa per aver urtato una macchina parcheggiata : Momento poco felice per Kimi Raikkonen: oltre alle difficoltà in pista al volante della Ferrari, scuderia che lascerà al termine di questa stagione per accasarsi alla Sauber Alfa Romeo, sono emersi anche dei problemi fuori dalla pista. Il finlandese è stato Multato con 350 franchi svizzeri (circa 300 euro) per un incidente automobilistico occorso a Baar, comune del Canton Zugo (Svizzera) in cui risiede. A rivelare l’episodio, capitato lo ...

ZG : Kimi Räikkönen ha urtato auto parcheggiata - multato : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

F1 - Villeneuve inchioda Verstappen : “ha fatto fuori Raikkonen volontariamente. Gasly? Brutto quello che ha fatto a Kimi” : L’ex pilota canadese ha parlato di quanto accaduto durante il Gp di Suzuka, accusando Verstappen e Gasly Prima il contatto con Verstappen, poi il rallentamento di Gasly: non è stata una giornata facile per Raikkonen quella trascorsa ieri a Suzuka. photo4/Lapresse Il pilota della Ferrari ha chiuso al quinto posto, dietro le due Red Bull dell’olandese e di Ricciardo, un piazzamento dovuto anche a quanto accaduto con il francese ...

Kimi Raikkonen - GP Giappone 2018 : 'La strategia? Tempistica sbagliata. Con l'asciutto sarebbe stata un'altra storia' : ULTERIORI ARTICOLI CHE POTREBBERO INTERESSARE La cronaca delle prove libere 1 La cronaca delle prove libere 2 La cronaca delle prove libere 3 Il programma completo del weekend di Suzuka La Ferrari ...

Kimi Raikkonen - GP Giappone 2018 : “La strategia? Tempistica sbagliata. Con l’asciutto sarebbe stata un’altra storia” : Qualifiche decisamente deludenti per la Ferrari, quelle del GP del Giappone 2018, sede del 17° round del Mondiale di Formula Uno. La scarsa lucidità dimostrata nel Q3, relativamente alle condizioni meteo che hanno visto le due Rosse di Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel entrare in pista con le intermedie in un momento di pista asciutta mentre le Mercedes e gli altri usavano le supersoft, è costata alla scuderia di Maranello. Raikkonen partirà ...

Kimi Raikkonen - GP Giappone : 'Un venerdì normale. La pioggia cambierà la situazione? Guardiamo le nuvole' : CLICCA QUI PER LA CRONACA DELLE PROVE LIBERE 2 CLICCA QUI PER LA CRONACA DELLE PROVE LIBERE 1 FOTOCATTAGNI