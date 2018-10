Khashoggi | l' ultima versione | morto soffocato durante una rissa

ilgiornale

: RT @francofontana43: Khashoggi. L’ultima (ridicola) versione di Riyadh: una scazzottata finita male. E il bello è che Trump ci crede pure (… - linobor : RT @francofontana43: Khashoggi. L’ultima (ridicola) versione di Riyadh: una scazzottata finita male. E il bello è che Trump ci crede pure (… - michelegiorgio2 : RT @francofontana43: Khashoggi. L’ultima (ridicola) versione di Riyadh: una scazzottata finita male. E il bello è che Trump ci crede pure (… - Topking581 : RT @francofontana43: Khashoggi. L’ultima (ridicola) versione di Riyadh: una scazzottata finita male. E il bello è che Trump ci crede pure (… -

(Di domenica 21 ottobre 2018)una colluttazione all'interno del consolato. La nuovadei sauditi sarebbe questa. Ma del giornalista Jamal Khasoggi, scomparso 17 giorni fa a Istanbul, ancora nessuna traccia. Né corpo, né resti. ll nuovo resoconto fornito di Riad, che troverebbe conferma anche nelle parole del procuratore generale, Souad al-Mojeb, accusa, di fatto, il commando di 15 sicari di aver "coperto" l'uccisione e ingannato le massime autorità saudite.Ma secondo quanto riportato da La Stampa, un funzionario, rimasto anonimo, avrebbe raccontato che il giornalista sarebbedopo che gli agenti, incaricati di riportarlo in patria, "hanno cercato di immobilizzarlo, tappandogli la bocca per impedirgli di urlare".che, in qualche modo, trova conferma anche nelle parole di Saud al-Mojeb, procuratore generale.Ma c'è altro. Un funzionario, rimasto anonimo, avrebbe detto ...