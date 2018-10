Juventus U23-Siena Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | orario | quote e

Serie C - Juventus U23-Arezzo 3-1 : gran secondo tempo bianconero : NOVARA - La vittoria ha sempre più gusto, quando manca da un po': è così per la Juventus U23 , che si sbarazza in casa dell' Arezzo , conquistando i 3 punti dopo la sconfitta contro l' Arzachena . A ...

Diretta/ Juventus U23 Arezzo info streaming video e tv : probabili formazioni e precedenti - quote e orario : Diretta Juventus U23-Arezzo, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, settima giornata del girone A(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 13:46:00 GMT)

Serie C Arzachena-Juventus U23 1-0 - decide Bonacquisti. Pistoiese-Pisa 0-2 : ARZACHENA - L' Arzachena sorride, sconfiggendo tra le mura amiche la Juventus U23 , e conquistando la seconda vittoria consecutiva. Nel girone A di Serie C sei punti per i sardi, ancora a sette i ...

Risultati Serie C Girone A e B - la classifica : debacle della Juventus U23 - colpo grosso del Pisa [FOTO] : 1/41 Jennifer Lorenzini/LaPresse ...

DIRETTA / Arzachena Juventus U23 (risultato finale 1-0) streaming video tv : Del Prete sbaglia l'ultima chance : DIRETTA Arzachena Juventus U23 streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per la 6^ giornata di Serie C, girone A (oggi 14 ottobre)(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 16:21:00 GMT)

Calciomercato Juventus U23 - l'arrivo di Del Prete è ufficiale : TORINO - Lorenzo Del Prete è un nuovo giocatore della Juventus Under 23 . Lo ha annunciato il club attraverso Twitter, comunicato che il difensore classe 1986 "È un nuovo difensore della Juventus ...

Video/ Juventus U23-Pro Patria (2-0) : highlights e gol della partita (Serie C 5^ giornata) : Video Juventus U23-Pro Patria (2-0): highlights e gol della partita valevole per la 5^ giornata di Serie C. Idrissa Touré e Pereira lanciano i bianconeri nel girone A.(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 09:10:00 GMT)

Serie C - Juventus U23-Pro Patria 2-0 : Touré-Pereira - Nedved applaude in tribuna : Seconda vittoria in campionato e terzo risultato utile consecutivo: ora è un'altra Juventus U23. La squadra allenata da Mauro Zironelli batte 2-0 la Pro Patria nella quinta partita del girone A di ...