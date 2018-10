Juventus | flop nella ripresa La testa era a Manchester?

Un Bidone è per sempre : Jean-Alain Boumsong - flop alla Juventus : Jean-Alain Boumsong arrivato nell’estate 2006 per 3,5 milioni di euro alla Juventus (con la quale ha firmato un contratto quadriennale da circa 1,5 milioni di euro a stagione), ha giocato un campionato collezionando 33 presenze e 2 gol. Uno dei suoi gol fu quello che fece vincere la Juventus nella partita del 27 aprile contro l’Hellas Verona per 1-0 Nel 2007 è relegato in panchina a causa di un infortunio in amichevole contro ...

Un bidone è per sempre – Athirson - flop con la Juventus : Athirson Mazzoli de Oliveira è un ex calciatore brasiliano, di ruolo difensore. Inizia a giocare nel campionato di calcio brasiliano e viene convocato dalle rappresentative nazionali. Nel 1998 passa in prestito al Santos. Nel 2000 il talent-scout della Juventus Omar Sívori lo segnala a Luciano Moggi, a Torino arriva solo nel febbraio dell’anno successivo, debutta in Serie A solo il 1º aprile nel pareggio della Juventus contro il ...

Flop Ronaldo - due partite zero gol : il portoghese deve prendersi sulle spalle la Juventus : Flop Ronaldo. Si è conclusa la seconda gara valida per il campionato di Serie A della Juventus, altro successo davanti al pubblico amico per la squadra di Massimiliano Allegri, niente da fare per la Lazio di Simone Inzaghi. Prestazione buona per il club bianconero ma non ancora entusiasmante, più individualità rispetto ad un collettivo che dovrebbe dare la differenza. Juventus in vantaggio con un gran gol di Pjanic, nella ripresa la rete ...