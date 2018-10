Ivan Cattaneo minaccia di lasciare il Grande Fratello Vip Lo scherzo e le accuse a Jane

GRANDE FRATELLO VIP 2018/ Video : lo scherzo crudele di Francesco Monte a Ivan Cattaneo : GRANDE FRATELLO Vip 2018, anticipazioni: Stefano Sala, in un'intervista rilasciata prima di entrare nella Casa, parla di Benedetta Mazza e della fidanzata Dasha Dereviankina(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 15:20:00 GMT)

Vladimir Luxuria è Ivan Cattaneo/ Vince la sesta puntata per un solo punto! (Tale e Quale Show 2018) : Vladimir Luxuria interpreterà il ruolo di Ivan Cattaneo in Tale e Quale Show 2018. Riuscirà ad essere all'altezza di brani come "Una zebra a pois"? Vedremo l'assegnazione.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 23:54:00 GMT)

Grande Fratello Vip - confessionale di fuoco di Ivan Cattaneo contro la Marchesa : "Popolana e con la coda di paglia" : Il cantautore bergamasco sempre più intollerante verso la d'Aragona: "Vorrei che diventasse come il suo cane"

La Marchesa d’Aragona criticata da Ivan Cattaneo : “Sei una popolana” : Ivan Cattaneo contro la Marchesa d’Aragona al Grande Fratello Vip Quest’ultimo daytime del GF Vip andato in onda poco fa su Canale 5 è stato pregno di polemiche e anche qualche colpo di scena. E protagonista assoluta è stata ancora una volta la Marchesa d’Aragona, la quale è finita ultimamente nell’occhio del ciclone per il fatto che sia stata accusata dalla contessa Patrizia De Blanck di aver mentito sulle sue ...

GRANDE FRATELLO VIP 2018/ Ivan Cattaneo elogia Elia Fongaro : “Ascolto il suono delle tue parole…” : GRANDE FRATELLO Vip 2018, anticipazioni: Jane Alexander e Martina Hamdy ammettono di avere dubbi in merito alle rispettive situazioni amorose fuori dalla Casa...(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 15:40:00 GMT)

Nuovo concorrente al Grande Fratello Vip 2018?/ Alfonso Signorini lancia lo scoop ma Ivan Cattaneo... : Alfonso Signorini conferma l'arrivo di un Nuovo concorrente nella casa del Grande Fratello Vip 2018 ma Ivan Cattaneo lo aveva già anticipato parlando con i ragazzi in casa.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 09:59:00 GMT)

Eleonora Giorgi/ Nuove gaffe e lamentele nella Casa : Ivan Cattaneo sbotta! (Grande Fratello Vip 2018) : Eleonora Giorgi sarà eliminata? L'attrice è davvero sicura che tornerà a Casa, si giocherà tutte le sue possibilità insieme a Ivan Cattaneo ed Enrico Silvestrin. (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 17:30:00 GMT)

GF Vip Cristiano Malgioglio contro Ivan Cattaneo : L’ingresso di ieri sera dell’ ex giegffino Cristiano Malgioglio nella casa era il momento più atteso da tutti i fan del “Grande Fratello Vip 2018”. Durante la diretta Malgioglio ha sparato su tutti e in particolare su Ivan Cattaneo. L’arrivo di Malgioglio ha rispettato tutte le aspettative, entra in casa con i concorrenti freezzati. Malgioglio parla con i concorrenti e dà consigli a tutti. A Jane Alexander dice: «Sei molto ...

Ivan Cattaneo sbotta contro Eleonora Giorgi al Grande Fratello Vip 3 : Eleonora Giorgi attaccata da Ivan Cattaneo: “Sei un lamento continuo” La spesa settimanale continua a sollevare polemiche al Grande Fratello Vip 3. In queste ore a sbottare duramente è stato Ivan Cattaneo che ha attaccato Eleonora Giorgi. Nonostante il bonus di 90 euro in più i vip hanno continuato a scontrarsi. Andrea Mainardi ha cercato come al solito di ascoltare le richieste di tutti per accontentare ogni concorrente, dando i ...

Grande Fratello Vip 2018 - Cristiano Malgioglio contro Ivan Cattaneo : «Non mi imitare - io sono unico» : L'ingresso di Cristiano Malgioglio nella casa era il momento più atteso da tutti i fan del Grande Fratello Vip 2018. Durante la diretta che stiamo seguendo minuto per minuto su Leggo.it , Malgioglio ...

BENEDETTA MAZZA INNAMORATA DI STEFANO SALA?/ Ivan Cattaneo : “Eleonora Giorgi è invidiosa”(Grande Fratello Vip) : BENEDETTA MAZZA, finalmente la ragazza si è fatta notare seguendo il consiglio di Alfonso Signorini che una settimana fà l'aveva invitata ad essere più protagonista. (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 23:07:00 GMT)