Italia-Francia è scontro | Salvini avverte i francesi | “Inviate pattuglie per controllare

Migranti a Claviere - braccio di ferro Italia -Francia : “Decisioni unilaterali non aiutano” : Dopo la vicenda dei respingimenti dei Migranti dalla Francia all'Italia a Claviere , il ministro dell'Interno d'oltralpe, Christophe Castaner, ha provato a smorzare i toni della polemica annunciando di voler incontrare Matteo Salvini e gli altri omologhi europei "per discutere della questione. Le decisioni unilaterali non possono farci fare passi avanti". .Continua a leggere

Claviere - agenti Italia ni presidiano il confine | Francia : "Incontreremo ministri Ue e Salvini - diciamo no a dannose soluzioni unilaterali" : Dopo l'annuncio del vicepremier Salvini , in seguito ai fatti di Claviere , la polizia italiana ha iniziato a presidiare il confine con la Francia . Intanto il ministro dell'Interno di Parigi, Castaner, prova a smorzare i toni spiegando che "la cooperazione con Roma funziona". Poi annuncia: "Incontrerò Salvini "

Francia - giornalista Italiano al confine : 'I francesi scaricavano migranti ogni ora' : Un giornalista freelance piemontese ha raccontato a La7 che gia' in passato i francesi erano soliti scaricare i migranti sul territorio italiano. Quando filmavo questi scarichi venivo invitato dalla polizia francese a mostrare i documenti. In Italia, ha dichiarato Maurizio Pagliassotti. Francia, la gendarmeria sconfina in Italia Non si tratta dunque di un errore o di un caso isolato, la pratica di scaricare i clandestini sul nostro territorio ...