Italia 5 Stelle | lo show di Grillo | dai “poteri da cambiare al Capo dello Stato” alle

ilfattoquotidiano

: Italia 5 stelle, Di Maio conclude l’intervento leggendo una lettera agli attivisti: “Nostra anima sempre la stessa” - fattoquotidiano : Italia 5 stelle, Di Maio conclude l’intervento leggendo una lettera agli attivisti: “Nostra anima sempre la stessa” - fattoquotidiano : Italia 5 stelle, Fico: “Il governo nasce su un contratto, non su un’alleanza. Teniamo saldi i nostri valori” - fattoquotidiano : Italia 5 stelle, Di Maio: “Qui nessuno si è montato la testa. Prendetemi a calci se chiedo di chiamarmi ministro” -

(Di domenica 21 ottobre 2018) Arriva sul palco brandendo una manina di plastica, sulle note della sua canzone blues ‘me the way’. Beppesi presenta così sul palco di, presentato dal vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, come “il padre di tutti noi”. E il fondatore del M5s esordisce: “E adesso la satira chi la deve fare? Qui c’è il premier, un ministro… non sono più i ragazzi che conoscevo. Ho visto ora l’intervento di Conte, che ha fatto un passaggio umano e antropologico pazzesco. Fino a 4 mesi fa Conte era un cazzo di professorino che faceva l’esegesi del diritto romano e adesso è qui a dire: ‘Cambieremo il mondo’. Non so più cosa dire. Ho visto dall’Annunziata Luigi. Luigi è una macchina da guerra, nessuno riesce a metterlo in difficoltà. Solo io riesco, perché so tutte le cose vere della sua vita. Non ...