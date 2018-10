Italia 5 Stelle | Fico | Mai alleanza con la Lega

Italia 5 Stelle - M5s al Circo Massimo/ Diretta streaming video - Di Battista : “Mi manca tanto la battaglia” : Italia 5 Stelle, convention M5s in Diretta streaming video: il programma della kermesse, è la prima festa di governo per il Movimento 5 Stelle. Le ultime notizie: chi salirà sul palco(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 00:02:00 GMT)

Italia 5 stelle - Di Maio conclude l’intervento leggendo una lettera agli attivisti : “Nostra anima sempre la stessa” : “Il Movimento è cresciuto talmente tanto che se lo guardi non lo riconosci più” ma “la nostra anima è sempre la stessa, non può cambiare perché è il nostro dna”. E’ uno dei passi della lettera scritta da Luigi Di Maio agli attivisti e ai militanti del Movimento 5 stelle, e che il vicepremier ha letto a Italia 5 stelle chiudendo il suo intervento dal palco. “Possono dirci populisti, possono massacrarci sulle ...

Italia a 5 Stelle - in 30mila a Roma per celebrare il Movimento - : Sul palco sono saliti attivisti, parlamentari e Ministri. Di Maio porta il successo per il nuovo fecreto fiscale e spiega: "Non ci siamo montati la testa". Fico: "Alle elezioni no ad alleanza con la ...

Italia 5 stelle - Di Maio : “Qui nessuno si è montato la testa. Prendetemi a calci se chiedo di chiamarmi ministro” : “Con Roberto (Fico) abbiamo difficoltà ad incontrarci perché corriamo sempre. Ma quando ci incontriamo qui vediamo che siamo tutti brava gente. Qui nessuno si è montato la testa”. Così Luigi Di Maio ha iniziato il suo intervento conclusivo della prima giornata di di Italia 5 stelle, al Circo Massimo di Roma. Poco prima, sullo stesso palco, Roberto Fico aveva auspicato di continuare “sempre a ricordarci chi siamo e da dove ...

Italia 5 Stelle - Di Maio : realizzato metà del programma - non mi monto la testa - Fico : 'No allenze con la Lega' : Di Maio: "Mezzo programma realizzato, non mi monto la testa" - "In 4 mesi e mezzo risolviamo il problema a gente maltrattata da Stato e banche. Poi abbiamo detto a Cirino Pomicino che d'ora in poi ...

La lettera di Luigi Di Maio a Italia 5 Stelle : “Dobbiamo essere consapevoli e orgogliosi” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, ha chiuso la prima giornata di Italia 5 Stelle, la kermesse del M5s, leggendo una lettera che ha voluto scrivere e dedicare a tutti gli attivisti pentastellati. Una missiva dal titolo "consapevoli e orgogliosi", in cui ha ripercorso la storia del MoVimento.Continua a leggere

Italia 5 stelle - Fico : “Aprire processo per Regeni al Cairo - sua famiglia sta vivendo l’ingiustizia più grande” : Nel corso del suo intervento sul palco di Italia 5 stelle, la kermesse del Movimento 5 stelle in corso al Circo Massimo di Roma, il presidente della Camera Roberto Fico ha voluto citare la famiglia di Giulio Regeni. “Quella di Regeni è una delle ingiustizie più grandi che sto seguendo. Quando sono andato in Egitto – ha raccontato – Non ho potuto fare a meno di chiamare i suoi genitori e di ascoltarli. E oggi chiedo di nuovo di ...

Italia 5 stelle - Fico : “Il governo nasce su un contratto - non su un’alleanza. Teniamo saldi i nostri valori” : Questo governo “nasce su un contratto, non su un’alleanza. Perché l’alleanza la fai sui valori, su un patrimonio che condividi. Abbiamo fatto un’operazione che è un contratto, cerchiamo di operare in quel contratto. Ci sono cose che piacciono e altre che non piacciono. Ma si sta lavorando su quel filo”. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico sul palco di Italia 5 stelle al Circo Massimo a Roma, ...

Italia 5 stelle - Di Maio : “Il sistema è vivo e lotta contro di noi e prova a impadronirsi dello Stato ogni giorno” : “Non perché siamo al governo abbiamo vinto”, ha detto Luigi Di Maio nel suo discorso di chiusura dal palco di Italia 5 stelle. “Il sistema è vivo e lotta contro di noi e prova a impadronirsi dello Stato ogni giorno. E noi dobbiamo impedirglielo comportandoci bene”. Parlando dal palco, il vicepremier 5 stelle ha poi illustrato il volantino con i venti punti del programma di cui 10, ha detto, sono già stati realizzati. ...

Italia 5 stelle - Di Maio : “Nell’ultimo anno abbiamo cercato di tenere alti i valori del M5s. Noi al governo - ma riempiamo le piazze” : “In questo ultimo anno abbiamo cercato di tenere sempre alti i valori del Movimento. E fino a che li abbiamo rispettati ci hanno fatto crescere”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio dal palco di Italia 5 stelle, la kermesse del Movimento 5 stelle in programma al Circo Massimo di Roma. “Vi assicuro che ogni mattina mi sveglio e penso a come tenere fede ai nostri valori che ci ricordano ogni giorno che siamo cittadini nelle ...

Italia 5 stelle - sul maxischermo la conferenza stampa da palazzo Chigi : applausi per Di Maio e Conte : Gli organizzatori di Italia 5 stelle al Circo massimo a Roma hanno deciso di trasmettere sul maxischermo la conferenza stampa con il presidente del Consiglio Conte e i due vicepremier Salvini e Di Maio, fatta al termine del cdm. Il pubblico ha accolto con un’applauso le parole di Di Maio sulla ritrovata intesa con la Lega e sulla cancellazione del condono e dello scudo penale dal decreto fiscale L'articolo Italia 5 stelle, sul maxischermo ...

Italia 5 stelle - in 30mila al Circo massimo. Di Maio : “Mi sono arrabbiato per difendere principio M5s : l’onestà” : “Siamo al governo e riempiamo ancora di gente le piazze”. Luigi Di Maio arriva al Circo Massimo da vincitore e dopo la tensione del Consiglio dei ministri si presenta per farsi abbracciare dai suoi. Gli risponde la folla 5 stelle delle migliori occasioni: 30mila secondo gli organizzatori. “Ma contiamo di arrivare a 50mila entro la fine della serata”. Pochi minuti prima gli attivisti hanno seguito la conferenza stampa che ...