Italia 5 Stelle | Di Maio | ' Cambieremo l' Europa per renderla più umana'

Italia 5 Stelle - Di Maio : 'Cambieremo l'Ue per renderla più umana' - Grillo : 'Togliere poteri al Capo dello Stato' : Conte: "Cammino ancora lungo, l'opposizione se ne faccia una ragione" - "Ci aspetta un cammino ancora lungo, gli oppositori se ne facciano una ragione". Sono le parole del premier Giuseppe Conte ...

Italia 5 Stelle - Di Maio : “nuovo gruppo Ue - basta Pd e Ppe”/ Kermesse M5s streaming video : ecco Conte e Grillo : Italia 5 Stelle, diretta streaming video: Di Maio non scalda la piazza, "M5s cambia". Ultime notizie, oggi chiusura con Grillo, Casaleggio e il premier Conte(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 16:26:00 GMT)

Italia 5 stelle - su e giù dal palco - : Il popolo 5 stelle riempie il Circo Massimo già dalla mattina. Il giorno dopo la tregua sul decreto fiscale, gli umori degli attivisti pentastellati.

Italia 5 stelle - Cristiano De André sul palco della kermesse M5s : “Conosco Grillo da sempre - grande comico e grande persona” : “Beppe Grillo era amico di mio padre. Sono felice che l’Italia abbia capito la grande persona che è”. Così Cristiano De André, figlio di Fabrizio, ha salutato il pubblico dal palco di Italia 5 stelle, dove ha suonato alcune canzoni del padre prima di lasciare il posto a ministri ed eletti M5s. Il figlio del cantautore ha raccontato come Grillo sia un amico della sua famiglia L'articolo Italia 5 stelle, Cristiano De André sul ...

M5S - si chiude Italia 5 stelle. Di Maio : spiegheremo la manovra all'Ue : Si chiude oggi al Circo Massimo a Roma Italia a 5 stelle, la festa del movimento grillino. 'La lettera di domani racconterà le ragioni della nostra manovra di bilancio e dirà anche che tra le clausole ...

M5S - si chiude Italia 5 stelle. Di Maio : spiegheremo la manovra all'Ue : Si chiude oggi al Circo Massimo a Roma Italia a 5 stelle, la festa del movimento grillino. «La lettera di domani racconterà le ragioni della nostra manovra di bilancio e...

Di Maio : «Un nuovo gruppo europeo per i delusi di destra e sinistra». Italia 5 stelle in diretta dal Circo Massimo : Il ministro del Lavoro e vice premier a Mezz'ora in più: «A gennaio pensiamo a un manifesto per mettere insieme nuove forze che stanno nascendo ovunque»

Conte e Grillo chiudono Italia 5 Stelle. Bonafede : “Che piacere bloccare legge su intercettazioni”. Trenta : “Verità per Cucchi” : Ha aperto Luigi Di Maio, chiude Italia 5 stelle al Circo Massimo Beppe Grillo. La seconda giornata della manifestazione dei 5 stelle è dedicata alle agorà, ma soprattutto agli interventi dei big dal palco. Ci sono il ministro della Cultura e la ministra delle Difesa, ma debutta anche il premier Giuseppe Conte per la prima volta di fronte agli attivisti a 5 Stelle. Tra un intervento e l’altro è salito sul palco Cristiano De Andrè che ha ...

Italia 5 stelle - Giuseppe Conte e Beppe Grillo chiudono la manifestazione. Trenta : “Verità per Cucchi è impegno di Stato” : Ha aperto Luigi Di Maio, chiude Italia 5 stelle al Circo Massimo Beppe Grillo. La seconda giornata della manifestazione dei 5 stelle è dedicata alle agorà, ma soprattutto agli interventi dei big dal palco. Ci sono il ministro della Cultura e la ministra delle Difesa, ma debutta anche il premier Giuseppe Conte per la prima volta di fronte agli attivisti a 5 stelle. Tra un intervento e l’altro è salito sul palco Cristiano De Andrè che ha ...

Italia 5 stelle - i No Tap : “Se non fermano opera se ne assumeranno responsabilità” e a Salvini : “Venga a Melendugno” : All’arrivo di Luigi Di Maio al Circo Massimo dove è in corso ‘Italia 5 stelle’ i No Tap arrivano com magliette e striscioni “Tap = come tradire Grillo e il Salento”. Gli attivisti M5S che si oppongono all’opera non riescono a fermare Di Maio stretto tra selfie e telecamere. “Il Governo ce la potrebbe fermare il Tap, certo che c’è il rischio che alla fine si faccia, ma almeno questo governo ci sta ...

Italia 5 STELLE - CONTE-GRILLO CHIUDONO LA KERMESSE M5S/ Diretta streaming video : la lettera di Di Maio : ITALIA 5 STELLE, Diretta streaming video: Di Maio non scalda la piazza, "M5s cambia". Ultime notizie, oggi chiusura con Grillo, Casaleggio e il premier Conte(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 14:43:00 GMT)

Italia 5 stelle - vox sull’esperienza di governo : “Salvini? Non ci fidiamo - dobbiamo stare attenti. Ma non c’è alternativa” : “Un “rospo da ingoiare” pur di non perdere “l’occasione di stare al governo”. Così i militanti del Movimento 5 stelle, arrivati al Circo Massimo di Roma per la due giorni di Italia 5 stelle, definiscono l’intesa con la Lega. Soprattutto alla luce dei contrasti sul condono e sul decreto fiscale. “Bisogna stare attenti, dobbiamo controllare. Sappiamo chi è Salvini, non ci fidiamo. In passato ha ...

Seconda giornata di Italia a 5 stelle - bagno di folla per Di Maio : Roma, 21 ott., askanews, - Al via al Circo Massimo la Seconda giornata di Italia a 5 stelle, la tradizionale kermesse del Movimento guidato da Luigi Di Maio. Il vicepresidente del Consiglio si concede ...

Italia 5 stelle - Castelli : “Nel Dl fiscale non c’è nessun condono. I giornali raccontano bugie” : “Nel decreto fiscale non c’è nessun condono. Lo scrivono i giornali? raccontano bugie e io non mi fido”. Così il sottosegretario all’Economia Laura Castelli, arriva al Circo Massimo per l’Italia 5 stelle, taglia corto sull’approvazione arrivata ieri, dopo una settimana si scontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. “La dichiarazione aggiuntiva esiste già ed sono soddisfatta del decreto approvato – ...