Italia 5 Stelle | Di Battista | “Torno a Natale | ho fatto il biglietto Luigi? Ha fatto

Italia 5 Stelle 2018 a Roma : la seconda giornata di kermesse del M5s al Circo Massimo : ...Rousseau e responsabile ricerca e sviluppo ANGELO TOFALO Sottosegretario Ministero della Difesa ANDREA CIOFFI Sottosegretario Ministero Sviluppo Economico LAURA CASTELLI Vice Ministro Economia e ...

Toninelli a Italia 5 Stelle : “Entro la fine del 2019 ci potrà essere un nuovo ponte a Genova” : Il ministro Danilo Toninelli intervistato al Circo Massimo, dove è in corso "Italia 5 Stelle", annuncia che entro la fine del 2019 potrebbe esserci un nuovo ponte a Genova: "Speriamo di festeggiare Capodanno prossimo sul nuovo viadotto, ma prima fateci partire con il dissequestro. Autostrade? Non dovrebbe toccare nulla".Continua a leggere

Le manine - i poteri forti - la Tap. Una passeggiata tra 'la gente' di Italia5stelle : Al Circo Massimo la convention M5s. Sul decreto manipolato: 'La manina parte sicuramente da Arcore', Il declassamento dell'Italia? 'Normale....

Italia 5 stelle - Cancelleri : “Reddito di cittadinanza? Se serve - andrò casa per casa a dire di non avere fretta” : “Reddito di cittadinanza? In Sicilia sono 40 anni che ci promettono le cose e non ce le hanno mai date, per cui se passa un anno o un anno e mezzo la gente capirà”. Lo ha detto Giancarlo Cancelleri, consigliere regionale M5s in Sicilia e vicepresidente dell’Ars, rispondendo, nel corso della due giorni di Italia 5 stelle, alle domande del Fatto.it sui tempi del reddito di cittadinanza. Una misura molto attesa soprattutto nel sud ...

L’annuncio di Di Battista a Italia 5 Stelle : “Torno a Natale - mi manca la battaglia” : Alessandro Di Battista ha annunciato in un collegamento dall'America Latina con il Circo Massimo di Roma, dove è in corso "Italia 5 Stelle", la volontà di tornare in Italia: "Abbiamo già fatto i biglietti per Natale, poi vediamo che succede. Le priorità? La battaglia contro il capitalismo e la bancocrazia".Continua a leggere

Il flop di "Italia 5 Stelle" Poca gente alla festa e Casaleggio si nasconde : Due chilometri e mezzo. Questa la distanza tra la piazza pentastellata di Italia 5 Stelle e il cuore del potere del "governo del cambiamento". Dal Circo Massimo, teatro della kermesse grillina, a Palazzo Chigi, campo di battaglia di un consiglio dei ministri decisivo per il futuro dell'esecutivo. alla fine, la "pace armata" c'è stata. Lo ha annunciato lo stesso Luigi Di Maio, appena arrivato a Italia 5 Stelle, in serata, aizzando la folla al ...

Italia 5 Stelle - Fico : "Mai alleanza con la Lega" : In 30mila a Roma per la kermesse del M5s. Di Maio: "Il sistema è vivo e lotta contro di noi e prova a riprendersi lo Stato"

Italia 5 Stelle - M5s al Circo Massimo/ Diretta streaming video - Di Battista : “Mi manca tanto la battaglia” : Italia 5 Stelle, convention M5s in Diretta streaming video: il programma della kermesse, è la prima festa di governo per il Movimento 5 Stelle. Le ultime notizie: chi salirà sul palco(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 00:02:00 GMT)

Italia 5 stelle - Di Maio conclude l’intervento leggendo una lettera agli attivisti : “Nostra anima sempre la stessa” : “Il Movimento è cresciuto talmente tanto che se lo guardi non lo riconosci più” ma “la nostra anima è sempre la stessa, non può cambiare perché è il nostro dna”. E’ uno dei passi della lettera scritta da Luigi Di Maio agli attivisti e ai militanti del Movimento 5 stelle, e che il vicepremier ha letto a Italia 5 stelle chiudendo il suo intervento dal palco. “Possono dirci populisti, possono massacrarci sulle ...

Italia a 5 Stelle - in 30mila a Roma per celebrare il Movimento - : Sul palco sono saliti attivisti, parlamentari e Ministri. Di Maio porta il successo per il nuovo fecreto fiscale e spiega: "Non ci siamo montati la testa". Fico: "Alle elezioni no ad alleanza con la ...

Italia 5 stelle - Di Maio : “Qui nessuno si è montato la testa. Prendetemi a calci se chiedo di chiamarmi ministro” : “Con Roberto (Fico) abbiamo difficoltà ad incontrarci perché corriamo sempre. Ma quando ci incontriamo qui vediamo che siamo tutti brava gente. Qui nessuno si è montato la testa”. Così Luigi Di Maio ha iniziato il suo intervento conclusivo della prima giornata di di Italia 5 stelle, al Circo Massimo di Roma. Poco prima, sullo stesso palco, Roberto Fico aveva auspicato di continuare “sempre a ricordarci chi siamo e da dove ...

Italia 5 Stelle - Di Maio : realizzato metà del programma - non mi monto la testa - Fico : 'No allenze con la Lega' : Di Maio: "Mezzo programma realizzato, non mi monto la testa" - "In 4 mesi e mezzo risolviamo il problema a gente maltrattata da Stato e banche. Poi abbiamo detto a Cirino Pomicino che d'ora in poi ...

La lettera di Luigi Di Maio a Italia 5 Stelle : “Dobbiamo essere consapevoli e orgogliosi” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, ha chiuso la prima giornata di Italia 5 Stelle, la kermesse del M5s, leggendo una lettera che ha voluto scrivere e dedicare a tutti gli attivisti pentastellati. Una missiva dal titolo "consapevoli e orgogliosi", in cui ha ripercorso la storia del MoVimento.Continua a leggere

Italia 5 stelle - Fico : “Aprire processo per Regeni al Cairo - sua famiglia sta vivendo l’ingiustizia più grande” : Nel corso del suo intervento sul palco di Italia 5 stelle, la kermesse del Movimento 5 stelle in corso al Circo Massimo di Roma, il presidente della Camera Roberto Fico ha voluto citare la famiglia di Giulio Regeni. “Quella di Regeni è una delle ingiustizie più grandi che sto seguendo. Quando sono andato in Egitto – ha raccontato – Non ho potuto fare a meno di chiamare i suoi genitori e di ascoltarli. E oggi chiedo di nuovo di ...