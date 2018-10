Isabella Ferrari parla della sua malattia con la Venier a Domenica In

lanostratv

: RT @ArmonioHG: Faccio zapping su #Domenicain e per un attimo Isabella Ferrari l'avevo scambiata per Alessandra Mussolini! °__° - marcellorota1 : RT @ArmonioHG: Faccio zapping su #Domenicain e per un attimo Isabella Ferrari l'avevo scambiata per Alessandra Mussolini! °__° - PiergiorgioDolc : RT @tznlucas: Adoro Isabella Ferrari, è dotata di rara sensibilità ed intelligenza emotiva, ed ha quel magnetismo ed eleganza alla Isabelle… - BadessaOssessa : RT @KyriakosJabo: Se Mara Venier riesce a far parlare di un argomento così delicato una taciturna e timida Isabella Ferrari è perché c'è st… -

(Di domenica 21 ottobre 2018)In:racconta la suaa MaraOspitesesta puntata diIn,ha ricordato due grandi personaggi molto significativi per la sua carriera, Gianni Boncompagni e Carlo Vanzina, oltre are del film ‘Euforia’, diretto da Valeria Golino, con protagonisti Riccardo Scamarcio e Valerio Mastandrea, che la vede protagonista. Con Mara, la grande attrice hato anchesuache l’ha destabilizzata e fatta temere per la sua vita. Una mattina, era l’8 maggio, si è svegliata e non sentiva più le gambe, non aveva sensibilità ma dei dolori molto forti: “Speravo non si trattasse di un male mortale”. La, che non ha rivelato il nome legato allaper evitare che le persone vadano su Internet a cercarla, ha iniziato un percorso pieno di paura, dolore e tanto ...